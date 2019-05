Mattarella a Notre Dame | specchio civiltà Europa Qui per amicizia

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : Mattarella a Notre Dame - 2 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita quest'oggi a Notre Dame, 2 maggio 2019,

Mattarella visita Notre-Dame : “Qui per testimoniare amicizia alla Francia. Europa sia riconoscente ai Vigili del Fuoco” : “Sono qui per testimoniare la grande amicizia dell’Italia nei confronti della Francia e qui a Notre Dame perché è un vero archivio di memoria”. Sergio Mattarella sceglie di sottolineare la vicinanza tra Roma e Parigi durante la sua visita alla cattedrale colpita da un grave incendio il 15 aprile. “Tutti i principali avvenimenti di Francia dal 1200 in poi sono passati da qui e in questa cattedrale si specchia tanta parte della ...

