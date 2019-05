Bruno Vespa | i miei primi 50 anni in Rai

agi

(Di giovedì 2 maggio 2019) Sono passati esattamente cinquant'da quando, il 2 maggio del '69,ha toccato ufficialmente il suolo della tv pubblica, con un prezioso contratto d'assunzione ottenuto grazie al suo primo posto nel concorso Rai per radiocronisti e telecronisti. "È stato il primo e l'ultimo con cui la Rai cercava animali da marciapiede", ricorda con l'Agi il conduttore, 75il prossimo 27 maggio, che nel '76 è diventato inviato speciale del Tg1, dal '90 al 93 l'ha diretto, dal 96 è al timone di "Porta a Porta" e ha visto passare in Rai la bellezza di 24 direttori generali."Quando cominciammo le selezioni eravamo circa mille, ad ogni passaggio superato arrivava a casa un telegramma che mi riempiva di emozione. Quando alla fine fui preso, persi la scommessa con mio padre: io ero pessimista, lui convinto che ce l'avrei fatta, ci giocammo una tv a colori ma non riuscii ...

