Balotelli punge Ronaldo | “Per il bene del calcio | per favore non paragonatelo più al 7

forzazzurri

(Di giovedì 2 maggio 2019) Mario: Mario. L’ attaccante ex Inter e Milan, si esalta per la prestazione di Messi, autore di una fantastica doppietta in Barcellona-Liverpool, match valido per il turno di andata della semifinale di Champions League.Dopo la doppietta dell’ argentino, Super Mario posta su Instagram un mini video nelle storie in cui celebra la Pulce: “Fenomeno Messi! Per ildel, pernonpiù al 7 della Juve”, ha scritto.Ma qualche tifoso della Juventus ha subito ribattutto eha corretto il tiro, restando, però, sempre dello stesso parere.“E la gente che scrive ‘il 7 della Juve è più forte di me?!’ Ma grazie al ca*** e chi si paragona a lui? Lui è Messi, sono i due più forti al mondo ma Messi è di un altro pianeta”, scrive ancora Super Mario. Di seguito il video tratto ...

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Balotelli esalta Messi e punge Ronaldo: 'Leo fenomeno! Per il bene del calcio, non paragonatelo più al 7 della #Juve' https:/… - ninoBertolino : RT @cmdotcom: Balotelli esalta Messi e punge Ronaldo: 'Leo fenomeno! Per il bene del calcio, non paragonatelo più al 7 della #Juve' https:/… - UgoBaroni : RT @cmdotcom: Balotelli esalta Messi e punge Ronaldo: 'Leo fenomeno! Per il bene del calcio, non paragonatelo più al 7 della #Juve' https:/… -