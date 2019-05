Auto | immatricolazioni aprile +1 | 5%

In crescita il mercato Auto - ad aprile immatricolazioni a +1 - 47% : Segnali positivi per il mercato dell'auto che ad aprile 2019 ha visto una crescita delle immatricolazioni per le auto nuove dell'1,47% rispetto al dato di aprile 2018. Secondo i dati del ministero, ...

Mercato Auto - in aprile immatricolazioni salite dell’1 - 47% : primo segno positivo dopo tre cali consecutivi : dopo tre cali consecutivi, il Mercato italiano dell’auto registra un segno positivo in aprile. Secondo i dati del ministero dei Trasporti sono state immatricolate 174.412 vetture, l’1,47% in più rispetto allo stesso mese del 2018. Resta negativo il bilancio dei primi quattro mesi dell’anno: le auto vendute sono 712.196, con un calo del 4,62% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. Sempre in aprile sono stati registrati 359.751 ...

Auto con targhe straniere : perché le immatricolazioni mettono in crisi i rivenditori : Con l'entrata in vigore del decreto sicurezza, ai residenti in Italia da più di 60 giorni è fatto divieto di circolare con...

Immatricolazioni Auto - allarme per il nostro paese : “l’Italia registra il calo peggiore d’Europa” : calo generale delle Immatricolazioni per tutti i maggiori mercati europei. L’Italia, in particolare, necessita di un più accelerato rinnovo del parco circolante Anche a marzo prosegue la flessione del mercato dell’automobile in Europa: dopo un febbraio che si era chiuso in linea con lo scorso anno, torna a registrarsi un calo, simile a quanto archiviato a inizio anno. Secondo l’ACEA, l’Associazione dei Costruttori europei, le vendite ...

Auto - marzo con la retromarcia in UE : immatricolazioni -3 - 9% - Italia maglia nera : Il mercato europeo dell'Auto ancora in perdita a marzo, con un calo delle immatricolazioni del 3,9% dopo il -1% di febbraio. Lo comunica l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, sottolineando ...

Auto - frena ancora l'Europa - a marzo -3 - 6% di immatricolazioni : Pesa il quadro congiunturale dell'economia ma anche la discesa delle immatricolazioni di Auto diesel. Diverse le performance delle case produttrici: il Gruppo Reanult ad esempio mette a segno un mese ...

Immatricolazioni Auto : forte calo a marzo : ... a marzo invece vede un trend negativo, su cui incide anche il continuo calo dell'indice della fiducia dei consumatori, anche per le previsioni negative sull'andamento dell'economia italiana. Questo ...

Pasticcio ecobonus e immatricolazioni col freno a mano : ombre sul mercato dell'Auto : ''L'avvio del bonus/malus non sembra aiutare il mercato dell'auto" secondo Unrae. La "colpa" sarebbe soprattutto della...

Bonus-malus Auto - allarme rosso con le immatricolazioni Q1 2019 : ...5% nel Q1 2019 rispetto al primo trimestre del 2018, e non è spiegabile solamente con il fatto che l' economia italiana è stagnante . Secondo Federauto, infatti, il mercato dell'auto è stato ...

Evasione fiscale milionaria - immatricolazioni fraudolente nel commercio on-line di Auto di lusso e 835 persone truffate in 18 regioni : Un'Evasione fiscale milionaria, immatricolazioni fraudolente nel commercio on-line di auto di lusso e 835 persone truffate in 18 regioni: sono i numeri dell' operazione "Cars lifting" condotta dalla GdF di Pordenone e dalla Polizia Stradale di Udine. Nelle scorse ore sono stati eseguiti arresti e ingenti sequestri di immobili e valori in tutt'Italia. Decine sono gli indagati.

Immatricolazioni Auto : dati in calo per l'Europa a febbraio : Dalle tensioni relative alla politica commerciale USA e al rallentamento dell'economia cinese, ereditate dal 2018, si aggiungono possibili rischi derivanti da un aumento della volatilita? dei mercati ...

Mercato Auto Europa - febbraio sottotono : -0 - 9% di immatricolazioni. Crolla il diesel : L’ultimo rapporto ACEA, l’Associazione dei Costruttori Europei, testimonia un febbraio in calo per il Mercato europeo: la vendita di auto nuove registra infatti una flessione dello 0,9% rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno, con 1.148.775 immatricolazioni nel 2019 contro le 1.159.114 del 2018. Un miglioramento però rispetto a gennaio scorso, che aveva fatto aprire l’anno con il -4,6% di vendite. Altro dato che ...

Auto : a febbraio immatricolazioni in Ue giù -1% - per Fca -5 - 3% : Roma, 15 mar., askanews, - Il mercato europeo dell'Auto ancora in rosso a febbraio, con un calo delle immatricolazioni dell'1% dopo il -4,6% di gennaio. Lo afferma l'Acea, l'associazione europea dei ...

