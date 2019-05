I ritorni di Sarri e Conte «spettri» delle panchine

ilgiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Redazione Gattuso rischia, il futuro di Allegri è incerto E rispunta anche Deschamps per la JuventusLuca TalottaMilano Vincere ma non convincere. E per questo perdere la poltrona (o per meglio dire, la panchina). Il paradosso della Serie A nostrana è tutto qui, anche gli allenatori capaci di trionfare rischiano il posto. Figurarsi quelli che fan fatica, come Gattuso al Milan, per il quale ogni giorno nasce un nuovo pretendente alla panchina. I rossoneri, ora settimi in classifica ma a soli tre punti dalla qualificazione in Champions League, stanno già pensando al prossimo campionato e al prossimo allenatore; le candidature diper sostituire il calabrese appaiono quelle più credibili, anche se tutto dipenderà da come andrà a finire questa stagione: senza Champions è complesso ingaggiare l'ex allenatore della Juventus, sul quale spinge forte anche la Roma. E in ...

Amegliocchi : @pepichia Sarri prima scelta e da come sia trattato dai tifosi e dalla stampa inglese presumo che a fine anno lasce… - cescovenezia : amare ed esser grati a #Sarri non significa sognare malinconici e incongrui ritorni, ma indica la speranza di rived… -