Hockey pista | Playoff A1 | Lodi e Valdagno pareggiano i conti Le semifinali vanno sull’1-1

(Di giovedì 2 maggio 2019) Nelle gare -2 delledel Campionato Italiano disuccede tutto il contrario di tutto e alla fine il risultato dice che è e sarà tutto da rifare, perchè entrambe le serie si sistemano sul 1-1.I campioni d’Italia in carica delriescono ad avere la meglio del Viareggio, in casa, per 6-4: la squadra di Resende fa valere il fattore “Palacastellotti” in una contesa risolta nel finale dalle due reti di Malagoli, complessivamente autore di una tripletta. Il 4-4 dei primi quaranta minuti di gioco infatti sembrava addirittura poter far pendere la bilancia a favore degli ospiti, che nel finale però non hanno trovato la formula giusta per architettare un blitz clamoroso.Cosa che invece è riuscita al, sulladel Forte dei Marmi. I veneti, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, l’hanno spuntata ai supplementari passando a ...

