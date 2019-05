Concerto primo maggio Roma 2019 | scaletta cantanti ufficiale

termometropolitico

(Di mercoledì 1 maggio 2019)Oggisi celebra la giornata dedicata ai diritti dei lavoratori. Come ogni anno a, in Piazza San Giovanni, si svolge il notoche unisce sul palco numerosi artisti provenienti da culture e generi musicali diversi.La città disarà super blindata, con strade chiuse e controlli severi. Si cercherà infatti di garantire il massimo della sicurezza a tutti coloro i quali si recheranno in Piazza San Giovanni per vivere questa meravigliosa esperienza.Immagini auguri 1da inviare o condividere con gli amiciche si esibiranno live in Piazza San Giovanni Saliranno sul palco deldel, gli Ex-Otago, Daniele Silvestri, Rancore, The Zen Circus, i Negrita, La Rua e Ghemon. Poi ancora Carl Brave, i Subsonica, ...

Raiofficialnews : La Celebrazione della Festa del Lavoro in diretta dal @Quirinale su @RaiUno. #1M2019: su @RaiTre, @RaiRadio2 e… - petergomezblog : Concerto primo maggio a Taranto, il programma e tutti gli ospiti: ci sono anche Ilaria Cucchi e Pietro Marrone - mengonimarco : Novità in arrivo! Il 27 aprile alle ore 21:00 potrete seguire l’inizio del primo concerto del #MengoniLive2019 in d… -