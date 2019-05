Come tagliare le unghie al gatto

Come tagliare un video con Mac : Dopo aver scaricato alcuni filmati sul vostro Mac, adesso siete alla ricerca di un software di editing che vi permetta di modificarne alcune parti in maniera semplice e veloce. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di leggi di più...

Google Foto suggerisce Come ritagliare i documenti con un solo tocco : Google annuncia che il ritaglio di documenti dalle Foto verrà ottimizzato tramite singolo comando che consentirà di ritagliarli e correggerli automaticamente, rendendo Google Foto ancora più smart. Questa modifica dovrebbe migliorare il ritaglio di documenti come scontrini e ricevute, eliminando in un colpo solo gli elementi di contorno che solitamente sono presenti in questo tipo di Foto. L'articolo Google Foto suggerisce come ritagliare i ...

Montante - la relazione dell’Antimafia Sicilia : “Legalità agitata Come una scimitarra per tagliare le teste dei disobbedienti” : Una “lunga stagione di anarchia istituzionale“, una “deregulation perfino ostentata”, una “promiscuità malata” fra interessi pubblici e privati. E l’antimafia usata come arma: scudo per difendersi da ogni tipo di accusa, “scimitarra” per decapitare “disobbedienti” e ogni genere di nemico. È così che la commissione Antimafia dell’Assemblea regionale Siciliana definisce il ...