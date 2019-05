Beautiful | spoiler | Steffy rinuncia allo Spencer e regala il suo anello a Hope

Spoiler Beautiful dal 5 all'11 maggio : Steffy lascia il fidanzato e corre dall'ex suocero : Gli Spoiler di Beautiful relativi alle puntate in onda su Canale 5 dal 5 all'11 maggio si concentrano sulla fine del fidanzamento di Steffy e Liam. Nonostante gli iniziali propositi di convolare a nozze in tempi rapidi, la gravidanza di Hope riaccenderà vecchie indecisioni nello Spencer, consapevole di provare dei sentimenti sia per la Logan che per la Forrester. E da qui al disastro il passo sarà breve: l'euforia della sfilata della Hope For ...

Beautiful - spoiler : le nozze di Hope e Liam - Katie porta Bill in tribunale : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la longeva soap opera in onda da lunedì alla domenica su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 a maggio svelano che Hope e Liam diventeranno finalmente marito e moglie mentre Taylor e Brooke daranno vita ad un bruttissimo litigio durante le nozze. Infine Katie e Thorne decideranno di portare Bill in tribunale. Beautiful: Hope e Liam si sposano Le nuove anticipazioni di ...

Beautiful - spoiler statunitensi : Bill chiede a Katie di sposarlo di nuovo : nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera di punta delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate in onda negli Stati Uniti d'America si soffermano su Bill Spencer, interpretato da Don Diamont. L'editore, infatti, rimarrà spiazzato dalla risposta di Katie Logan dopo una romantica dichiarazione d'amore. Bill chiede la mano di Katie Le nuove anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda attualmente in ...

Beautiful - spoiler americani : Steffy Forrester dovrebbe tornare in scena a fine maggio : Nelle attuali puntate americane della famosa soap opera Beautiful stanno accadendo diversi avvenimenti inaspettati. Le ultime novità emerse riguardano però le prossime puntate, nelle quali Steffy Forrester, interpretata dalla nota attrice e cantante canadese Jacqueline MacInnes Wood, tornerà protagonista nella fiction dopo essersi presa una pausa per la sua maternità. Infatti, l'attrice dovrebbe tornare sulla scena a fine maggio o i primi del ...

Beautiful spoiler 27 e 28 aprile : il confronto tra Zoe e Xander : I prossimi due appuntamenti con Beautiful, di sabato 27 e domenica 28 aprile, saranno incentrati sulla nuova arrivata Zoe e il suo ex Xander. La giovane è giunta a Los Angeles per seguire il suo ex fidanzato e cercare di riportarlo con sé. Il ragazzo, però, non sembra essere affatto intenzionato ad assecondare tale volontà dal momento che non tollera più i suoi comportamenti così ossessivi nei suoi confronti. Lo stagista, infatti, si è invaghito ...

Beautiful - spoiler puntate 25-26 aprile : Bill prova a riconquistare Steffy : All'interno della soap opera americana Beautiful gli animi si stanno surriscaldando notevolmente. Nei prossimi due episodi, che andranno in onda giovedì 25 e venerdì 26 aprile, scopriremo chi è realmente la stalker di Hope. Bill, intanto, sarà informato da Wyatt della gravidanza di Hope. Il potente Spencer proverà a sfruttare tale situazione a suo vantaggio. L'uomo punterà di nuovo Steffy e proverà a riconquistarla. Hope, invece, continuerà ad ...

Beautiful spoiler 20 e 21 aprile : Liam confessa a Steffy che Hope è incinta : Gli ultimi due episodi della settimana di Beautiful si preannunciano davvero molto avvincenti. Nel corso delle puntate di sabato 20 e domenica 21 aprile, vedremo che Liam, finalmente, andrà da Steffy e le confesserà la novità su Hope. Il ragazzo le spiegherà che Hope è incinta e che il bambino è suo. Steffy andrà ovviamente nel panico e non saprà come comportarsi. Ad ogni modo proverà a darsi coraggio e a cercare di affrettare il più possibile ...

Beautiful - spoiler prossima settimana : Hope e Steffy si contendono Liam : Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful che riguardano in particolare ciò che accadrà nella settimana che va da domenica 21 a sabato 27 aprile 2019. Molte le novità che attendono i fan della soap americana anche nel corso della prossima settimana, dove le vicende saranno incentrate principalmente sulla gravidanza di Hope. Liam deciderà di prendere una pausa di riflessione per decidere cosa fare, mentre la giovane ...

Spoiler Beautiful - puntate fino al 27 aprile : Arriverà Zoe alla Forrester : Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera più famosa e seguita della televisione italiana, "Beautiful". Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 21 al 27 aprile, tutti i giorni su Canale 5. Va detto inoltre che questa settimana verrà trasmessa una puntata in meno di Beautiful e sarà quella di lunedì 22 aprile, giorno in cui quest'anno ricade il lunedì di ...

Beautiful spoiler 18 e 19 aprile : Hope chiede allo Spencer di tornare insieme : Gli ultimi episodi di Beautiful sono stati davvero coinvolgenti. Un importante colpo di scena, infatti, ha radicalmente mischiato le carte in tavola. Hope ha scoperto di aspettare un bambino da Liam. Una volta appresa la notizia è andata in panico dal momento che lo Spencer ha deciso di ritornare con Steffy per crescere insieme la loro figlia Kelly. Adesso, però, le cose sono radicalmente diverse. Nel corso dei prossimi due episodi, giovedì 18 e ...

Beautiful - spoiler Usa : il viaggio di Liam potrebbe mandare in crisi il suo matrimonio : La scoperta della paternità di Flo Fulton segnerà l'avvio di nuovi problemi nelle prossime puntate americane di Beautiful. La finta madre biologica di Phoebe apprenderà di essere figlia di Storm Logan, il fratello defunto di Brooke, Katie e Donna. Tale notizia aprirà un nuovo interessante scenario, soprattutto quando si diffonderà la notizia che la giovane è anche colei che ha dato in adozione la piccola, divenuta poi figlia di Steffy. E se da ...

Beautiful - spoiler puntate del 13 e 14 aprile : Hope viene minacciata : Nel corso degli episodi di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 aprile, vedremo che Hope si troverà in una situazione un po' spiacevole. La ragazza sta ricevendo delle pesanti minacce sul sito della sua azienda. Per quanto riguarda Steffy, invece, la Forrester riceverà la visita improvvisa di Bill il quale le rivelerà di essersi pentito di averla minacciata, per questo, d'ora in poi, la lascerà ...

Beautiful - spoiler prossima settimana : Hope scopre di essere incinta : Gli spoiler della famosa soap opera Beautiful, che riguardano le puntate in onda dal 14 al 20 aprile, come sempre riservano tante novità. Negli episodi che andranno in onda la prossima settimana, Bill non avrà più intenzione di minacciare Steffy e le chiederà scusa. Poi Steffy comincerà a organizzare il matrimonio con Liam. In seguito si scoprirà che Hope è incinta e il padre del bambino sarà apparentemente proprio Liam. Intanto Bill capirà di ...

Beautiful - spoiler dal 14 al 20 aprile : Hope rivela a Liam di essere incinta : Torna l’appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful che riguarderanno nello specifico cosa accadrà nella settimana che va da domenica 14 aprile a sabato 20 aprile 2019 e che vedremo in onda su Canale 5 a partire dalle 13:40 circa. Molte le novità e i colpi di scena che attendono i telespettatori nelle prossime puntate, come la scoperta di Hope di aspettare un bambino da Liam. La giovane Logan, in un primo tempo scioccata ...