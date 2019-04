L' andata è dell' Ajax

L’Ajax ha battuto 1-0 il Tottenham nell’andata delle semifinali di Champions League : L’Ajax ha battuto 1-0 il Tottenham nella partita di andata delle semifinali di UEFA Champions League, giocata martedì sera al New White Hart Lane di Londra. L’unico gol dell’incontro è stato segnato al quindicesimo minuto di gioco dal trequartista olandese Donny

Champions League 2019 : il programma TV delle semifinali d’andata : Messi La Uefa Champions League 2019 arriva alle decisive battute finali. Si giocano le semifinali d’andata, a cominciare da Tottenham e Ajax che si sfidano dopo aver eliminato le favorite Manchester City e Juventus. L’altra partita vede il Barcellona affrontare il Liverpool. Ecco il programma TV. Champions League in tv: le partite di martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio 2019 Ecco dove seguire l’andata delle ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : la Dinamo Sassari difende a Würzburg il +5 dell’andata per cercare il primo trofeo continentale della sua storia : Per la Dinamo Sassari quello di domani può essere un giorno importante: contro il s.Oliver Würzburg (palla a due alle ore 17) gli uomini di Gianmarco Pozzecco si giocheranno il primo trofeo Europeo della loro storia, dopo aver vinto di 5 punti la gara di andata al PalaSerradimigni (89-84). Würzburg, nell’arco di questa stagione Europea, ha perso soltanto una volta tra le mura dell’arena che porta il nome dello sponsor: era la prima ...

In Spagna la sinistra è andata meglio della destra : Con il 40 per cento delle schede scrutinate, il Partito Socialista di Pedro Sánchez è messo meglio dei suoi rivali: ma sono dati non ancora definitivi

VIDEO Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg 89-84 - highlights e sintesi della partita. Rashawn Thomas trascina i sardi alla vittoria nella finale d’andata : Il primo capitolo della finale di FIBA Europe Cup va alla Dinamo Sassari: 89-84 il punteggio conclusivo contro i tedeschi del s.Oliver Würzburg. Al PalaSerradimigni la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco è protagonista di una buona prova, con Rashawn Thomas a fare da trascinatore con un grandissimo primo tempo e con 27 punti, mentre a dare una spinta decisiva ci pensano Marco Spissu e Achille Polonara, protagonisti di un grande finale di ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : domani il ritorno tra Atalanta e Fiorentina. Si riparte dal 3-3 dell’andata : domani sera, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, Atalanta e Fiorentina si giocheranno l’accesso alla finale dell’edizione 2018-2019 della Coppa Italia. Si riparte dal 3-3 di Firenze, un punteggio che avvantaggia di molto la formazione orobica, che ha come risultati utili la vittoria e i pareggi per 0-0, 1-1 e 2-2 per arrivare all’ultimo atto di Roma del 15 maggio. L’Atalanta cerca di disputare la sua ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : la Dinamo Sassari all’assalto della finale d’andata contro Würzburg e del primo trofeo europeo della sua storia : Comincia dal PalaSerradimigni l’assalto della Dinamo Sassari alla prima Coppa Europea della sua storia, la FIBA Europe Cup. Per farcela, però, gli uomini allenati da Gianmarco Pozzecco devono superare ancora un ostacolo, rappresentato dai tedeschi del s.Oliver Würzburg, giustizieri di Varese in semifinale. Domani sera, alle 20:30, si terrà la finale d’andata, primo dei due capitoli di un libro che scriverà la sua parola fine in ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Milan e Lazio si giocano l’accesso alla finale partendo dallo 0-0 dell’andata : Tutto è pronto per l’ennesimo atto della saga stagionale tra Milan e Lazio. Dopo le vibranti polemiche riguardanti il post-partita del match di pochi giorni fa, le due rivali si ritrovano di fronte per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2019. L’incontro di andata, disputato allo Stadio Olimpico a fine febbraio, si concluse sul punteggio di 0-0, lasciando ogni discorso aperto in vista della sfida di domani sera alle ore 20.45 ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Milan e Lazio si giocano l’accesso alla finale partendo dallo 0-0 dell’andata : Tutto è pronto per l’ennesimo atto della saga stagionale tra Milan e Lazio. Dopo le vibranti polemiche riguardanti il post-partita del match di pochi giorni fa, le due rivali si ritrovano di fronte per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2019. L’incontro di andata, disputato allo Stadio Olimpico a fine febbraio, si concluse sul punteggio di 0-0, lasciando ogni discorso aperto in vista della sfida di questa sera alle ore 20.45 ...

Donnarumma - appuntamento con la ex ricordando il tris dell'andata : appuntamento al Rigamonti alle 18 con Brescia-Salernitana, diretta testuale qui sul nostro sito e cronaca su Radio Bresciasette, oltre ai collegamenti su Teletutto a partire dalle 17.30,. E così, tre ...

Sergio Mattarella - la sbandata del Capo dello Stato sulle elezioni : toh - per chi tifa : Le prime indiscrezioni trapelate sull'intervista di Sergio Mattarella al periodico francese Politique internationale volevano il Capo dello Stato "preoccupato per l'avanzata delle forze sovraniste alle prossime elezioni europee". Una paura che Matteo Salvini, che quell'avanzata la sogna, per la qual

Emery : «Giocheremo senza pensare al risultato della partita di andata» : L’allenatore dell’Arsenal Emery ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli di domani sera: Cosa teme di più Napoli, Ancelotti o San Paolo? «E’ una partita di calcio, io penso che sono due squadre con giocatori di esperienza e una grande storia. Noi giochiamo la prima a casa e la seconda al San Paolo. Ci aspettiamo che domani mettano in campo tutta la loro capacità con ...

Calcio - Europa League 2019 : il Napoli cerca l’impresa per ribaltare lo 0-2 dell’andata : Servirà una grande impresa. Non c’è molto altro da aggiungere. Il Napoli è chiamato a scrivere una pagina importante della propria storia nelle Coppe europee domani sera alle ore 21.00 contro l’Arsenal nel ritorno dei quarti di finale della Europa League 2019. I Partenopei al San Paolo attendono i Gunners con un solo imperativo: ribaltare lo 0-2 subito all’Emirates di Londra. Non sarà una passeggiata di salute per la formazione ...

In Cina è andata in onda una versione censurata della nuova puntata di “Game of Thrones” : In Cina è andata è stata trasmessa una versione censurata del primo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones. Tencent, la società tecnologica cinese che aveva i diritti per trasmettere la puntata, ha diffuso l’episodio in streaming contemporaneamente alla sua