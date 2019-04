Come modificare il profilo di Apple Music : Apple Music è ormai a tutti gli effetti il competitor numero uno di Spotify, non solo per quanto riguarda i brani e i contenuti presenti, ma sopratutto per la condivisione e la possibilità di “seguire” leggi di più...

Come modificare l’immagine profilo di Netflix : Netflix è il servizio di streaming più utilizzato in Italia e nel mondo e ciò ovviamente grazie agli innumerevoli contenuti su cui può contare. Il suo catalogo infatti si completa di film e serie TV leggi di più...

Online il 730 precompilato : Come fare per controllare - modificare e inviare la dichiarazione : Da lunedì 15 aprile l'Agenzia delle Entrate ha messo Online circa 30 milioni di dichiarazioni precompilate, tra 730 e Redditi Pf. In questi giorni i contribuenti potranno quindi verificare le informazioni inserite nella precompilata e dal 2 maggio sarà possibile apportare modifiche e inviare la dichiarazione dei redditi.Continua a leggere

Spese sanitarie 2019 online - Come modificare o confermare. La guida : Spese sanitarie 2019 online, come modificare o confermare. La guida guida Spese sanitarie 2019 Attraverso il sito del Sistema Tessera Sanitaria adesso è possibile modificare le Spese sanitarie riportate in dichiarazione dei redditi, quindi, modificarle in caso di errori. Spese sanitarie: predisposta un’area per modifica e integrazione La rettifica fai-da-te dei dati relativi alle Spese sanitarie è diventato operativa dopo un apposito ...

Come modificare PlayStation Classic e installare giochi PS1 : Vorreste installare alcuni vecchi titoli della PlayStation 1 sulla nuova PS Classic ma non sapete quale procedura seguire? Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida dedicata in cui vi spieghiamo Come modificare PlayStation leggi di più...

Come modificare il PIN della sim su Android : Hai cambiato operatore telefonico e quindi utilizzi una nuova sim telefonica? Con la nuova sim vengono forniti codice pin e codice puk associati alla sim card. Può succedere che tu voglia utilizzare il codice pin che usavi con la vecchia sim o comunque cambiare il pin fornito con uno più facile da ricordare. Seguendo questa […] Come modificare il PIN della sim su Android

