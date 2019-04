Celiachia | sempre più numerosi i “pazienti camaleonte” | con sintomi insoliti

meteoweb.eu

(Di martedì 30 aprile 2019) In occasione della Settimana nazionale della, in programma dall’11 al 19 maggio, l’Associazione italiana(Aic) fa il punto sulle nuove diagnosi: nel 2017 si sono registrati solo 8mila casi in più, il tasso di crescita più basso dal 2008 ad oggi.In dettaglio, nel 2017, rileva l’Aic sulla base dei dati della Relazione annuale sullapresentata al Parlamento dal ministero della Salute, “le nuove diagnosi sono state solo 8000 in più rispetto all’anno precedente, nel 2016 erano state 15.500 in più in confronto all’anno prima“. La scoperta dei nuovi casi rallenta “per colpa deipiù‘pazienti camaleonte’, in cui la malattia si presenta con: dall’orticaria alle afte ricorrenti, dall’infertilità e abortività spontanea, alle mancanza di ferro cronica, sono tanti ...

