Concorso infanzia e primaria | a maggio il bando per 16 000 posti

Scuola - Concorso scuola infanzia e primaria ultime notizie : ecco le dichiarazioni di oggi di Bussetti : Il bando di concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sembra oramai alle porte. Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, presente quest’oggi a L’Aquila per un convegno, ja confermato come per il bando per l’infanzia e la primaria il Ministero dell’Istruzione sia quasi pronto. ‘Avevamo pensato 10mila posti – ha dichiarato il numero uno del Miur – e siamo riusciti ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - ultime notizie USR : ultimo aggiornamento calendari : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data del 19 aprile. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 19 aprile Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...

Concorso assistente sociale e insegnante infanzia : Reggio Calabria e Emilia Romagna : Vi sono nuovi concorsi pubblici per assistenti sociali e insegnanti scuola infanzia, con istanza da inviare fino al prossimo 16 maggio. Entrambe le selezioni mettono in palio assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Per la precisione, i bandi sono stati emanati dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, dall'Unione Bassa Est Parmense di Sorboli Mezzani (assistente sociale) e dall'Azienda Servizi alla Persona Castelnovo di Sotto, per ...

Irregolarità al Concorso straordinario infanzia primaria : Nemmeno il concorso riservato ai diplomati magistrali e ai laureati in Scienze della Formazione primaria si è salvato dal vulnus costituito dall’errata interpretazione delle norme disposte dal bando di concorso. Nonostante il ministero abbia provveduto ad emanare le direttive illustrate negli allegati del bando che gli USR sono tenuti a seguire, alcune commissioni esaminatrici hanno adottato criteri difformi per la pubblicazione dei ...

Concorso infanzia e primaria : prova preselettiva in caso di esubero candidature : Il ministro Bussetti ha affermato di avere firmato gli atti preparatori per il bando della scuola primaria e d'infanzia. Tale bando di Concorso pubblico vedrà l'assunzione di 16.959 docenti. Il ministro Bussetti, così come riportato sul sito Orizzonte scuola, ha asserito che c'è la volontà di procedere con il nuovo contratto di comparto. Bussetti ha affermato che l'emanazione del Concorso ha lo scopo di portare nuova energia alla scuola ...

Concorso ordinario Infanzia e Primaria 2019 - bando imminente : le ultime integrazioni alla bozza del Decreto : Mentre le regioni pubblicano le date della prova orale del Concorso straordinario, per il Concorso ordinario Infanzia e Primaria 2019 l’uscita del bando in Gazzetta Ufficiale è davvero imminente. Lo scorso 16 gennaio, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha apportato una serie di integrazioni e modifiche alla bozza del Decreto, soprattutto in merito ai contenuti delle prove e alla valutazione dei titoli. bando di Concorso ...

Concorso infanzia primaria : Liguria rettifica data estrazione lettera : Continua su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle procedure relative al Concorso riservato per i docenti della scuola primaria dell’infanzia. Dall’ USR Liguria aggiunge un aggiornamento sul giorno dell’estrazione della lettera. Si tratta di un avviso che contiene la rettifica della convocazione inizialmente predisposta con Avviso n. 3319 del 29/03/2019 inizialmente stabilita per il giorno 5 aprile 2019. Nuova ...

Tutto pronto per il prossimo Concorso ordinario infanzia primaria : Come annunciato dal ministro Bussetti a L’Aquila, è Tutto pronto per emanare il bando del prossimo concorso 2019 della scuola primaria e dell’infanzia. Si attende solamente l’approvazione del Ministero delle Finanze che deve certificare la disponibilità delle risorse in bilancio. Secondo una prima stima il bando dovrebbe uscire il prossimo mese di maggio. Chi può accedere Il concorso ordinario è rivolto a tutti quei docenti che ...

Concorso infanzia e primaria 2019 imminente - Bussetti : ‘siamo quasi pronti’ : Il Concorso ordinario per infanzia e primaria sta per arrivare. Già nei giorni scorsi, il ministro Bussetti aveva annunciato il numero dei posti e la possibilità di un bando entro maggio. Per accedere bisogna possedere: diploma magistrale conseguito entro l’a.s.2001/02 oppure laurea in Scienze della Formazione o analogo titolo estero equipollente; per i posti di sostegno, la specializzazione. Bussetti su Concorso infanzia e primaria: ...

Concorso straordinario primaria infanzia : calendario - estrazione traccia e prove orali Toscana : Pubblichiamo un aggiornamento che riguarda la pubblicazione delle commissioni per il Concorso riservato infanzia/primaria della regione Toscana. Sono in totale sette le commissioni che dovranno esaminare i concorrenti. L’estrazione delle tracce inizierà subito dopo il lungo ponte comprendente le festività pasquali che quest’anno terminerà il 28 aprile. Lunedì 29 è la prima data in calendario; il termine per la conclusione delle prove ...

Concorso da 16 mila posti per la scuola d'infanzia e primaria - bando entro maggio : Ci sono delle novità per quanto riguarda il Concorso per la scuola dell'infanzia e primaria. Secondo le ultime dichiarazioni rilasciate dal ministro dell'istruzione Bussetti, il bando infatti arriverà in tempo molto stretti, addirittura entro il mese di maggio. Inoltre, i posti messi a Concorso dovrebbero essere 16mila e non 10mila come ipotizzato in un primo momento. Titoli per poter accedere al Concorso L'uscita del bando annunciata dal ...

Concorso per educatore d'infanzia nel modenese e assistente sociale in Calabria e Marche : Nella Gazzetta Ufficiale n°26 del 2 aprile sono stati resi noti tre concorsi pubblici per l'assunzione di personale, in qualità di educatori d'infanzia e assistente sociale. I bandi, con scadenza fino ai primi giorni di maggio sono reperibili nei siti ufficiali dell'Unione Terre d'Argine (per l'educatore infanzia) e dei Comuni di Polistena e Monteciccardo (per l'assistente sociale) Assunzione per sette educatori In Emilia Romagna, l'Unione Terre ...