San Diego, spari al tempio: un morto

Corriere : Sparatoria fuori da una sinagoga a San Diego in California: diversi feriti - LaStampa : Almeno quattro persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco in una sinagoga di San Diego in California. - repubblica : Spari vicino a una sinagoga a San Diego, diversi feriti -

Une 3 feriti in una sparatoria alla sinagoga 'Chabad' di Poway, nella contea di San, California. Arrestata una persona, non indicata come il sospetto autore, ma interrogata in relazione alla sparatoria. Sei mesi fa l'attacco alla sinagoga 'Albero della vita' a Pittsburgh, in Pensylvania: furono 11 i morti e 6 i feriti, tra cui 4 poliziotti, in quello che viene considerato il più violento attacco antisemita della storia americana. Sparò un uomo che fu arrestato. Oggi è l'ultimo giorno di 'Pesach', la Pasqua ebraica.(Di sabato 27 aprile 2019)