Sri Lanka, solidarietà e sostegno Onu

Il segretario generale dell'Onu, Guterres, ha espresso le sue condoglianze per gli attentati di ieri in Sri, che hanno causato almeno 290 morti e 500 feriti. Guterres si dice indignato dagli attacchi terroristici contro chiese e alberghi nel "giorno sacro per i cristiani di tutto il mondo" e auspica che i responsabili siano rapidamente assicurati alla giustizia. Lo Sriha ile ladell'Onu, aggiunge Guterres.(Di lunedì 22 aprile 2019)