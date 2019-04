Uomini e Donne | Sossio e Ursula figlio in arrivo | “Nascerà a fine ottobre”

Uomini e Donne - Barbara De Santi : "Roberto Acurzio? Gesto eclatante davanti a tutti per farmi tornare sui miei passi" : Barbara De Santi, nel corso delle ultime registrazioni, ha interrotto bruscamente la relazione con Roberto Acurzio, reo, a suo dire, di non averla difesa dai peSanti attacchi del parterre maschile. Al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, la dama ha spiegato, una volta per tutte, come sono andate le cose dentro e fuori dal contesto televisivo: Roberto è un dentista e quindi ha una professione di un certo livello e ...

Uomini e Donne - Rocco Fredella : "Gemma Galgani? Mi sono sentito preso in giro" : Rocco Fredella, protagonista del trono over di 'Uomini e Donne', nelle ultime registrazioni, sembra aver deciso di voltare pagina e dimenticare, una volta per tutte, Gemma Galgani dopo il no ricevuto a 'La decisione'. Il cavaliere, intervistato dal magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, ha affidato il proprio stato d'animo al rifiuto di proseguire la serata in un'atmosfera più "intima": Gemma in studio non mi lascia ...

Uomini e donne : dopo l'annuncio ufficiale - Dal Corso dichiara il suo amore su Instagram : Nelle puntate di Uomini e donne trasmesse la scorsa settimana su Canale 5, Andrea Dal Corso e Teresa Langella hanno confermato ancora una volta di essere lontani: lei ha precisato di non essere riuscita a dimenticare il 'no' durante la scelta al castello e di avere ancora molti dubbi nei confronti del suo ex corteggiatore. Le cose però sono cambiate in una registrazione successiva, che dovrebbe trasmessa nella rete ammiraglia Mediaset la ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : la Galgani delusa da Stefano : Il Trono Over di Uomini e donne tornerà in onda oggi 1° aprile per la prima puntata settimanale dello storico dating show condotto da Maria De Filippi. E come accade ogni lunedì, ad aprire la programmazione del mese di aprile sarà Gemma Galgani alle prese con la sua complicata ricerca dell'anima gemella. La dama ha archiviato la sua relazione con Rocco Fredella dopo la sorpresa da lui organizzata al castello e ha descritto le ragioni che l'hanno ...

Uomini e Donne - Marco Cartasegna : frecciatina all’ex Soleil : Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Soleil: che fine ha fatto Marco Cartasegna È ormai morta e sepolta la storia d’amore tra Marco Cartasegna e Soleil Sorge, ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Di recente l’italo-americana ha partecipato all’Isola dei Famosi – dove è stata tra le protagoniste assolute – ma non […] L'articolo Uomini e Donne, Marco Cartasegna: frecciatina all’ex Soleil ...

Uomini e Donne news - Stefano e Pamela : momento speciale insieme : Stefano e Pamela sorprendono dopo Uomini e Donne: notizie bellissime per la coppia Pamela e Stefano stanno bene insieme. Sì, dopo Uomini e Donne hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza e hanno capito che sono fatti l’una per l’altro. La loro frequentazione all’interno del programma è cresciuta notevolmente finché non sono arrivati a […] L'articolo Uomini e Donne news, Stefano e Pamela: momento speciale insieme ...

Anticipazioni Uomini e Donne 1° aprile - Tina contro Gemma : 'Gallina - ma non ti vergogni' : Lunedì 1° aprile riprende su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e Donne, la popolare trasmissione sentimentale di Maria De Filippi che sta per avviarsi verso il gran finale di questa stagione. Le Anticipazioni riguardanti la puntata che andrà in onda domani rivelano che si partirà dal trono over e, in particolar modo, dalle novità sul percorso di Gemma Galgani. Ancora una volta la dama torinese sarà al centro di accesi dibattiti e di un ...

Uomini e Donne : Sossio e Ursula svelano un segreto sulle nozze : Sossio e Ursula di Uomini e Donne parlano del matrimonio: “Nostro figlio farà il paggetto” Continua ad appassionare gli amanti del gossip e di Uomini e Donne la storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che da qualche tempo hanno scoperto di aspettare un bambino! Intervistati dal settimanale DiPiù, Ursula e Sossio hanno descritto tutta la loro gioia per il bellissimo momento che stanno vivendo, svelando ...

Uomini e Donne - l'ex marito di Tina non rifiuterebbe il Trono Over : L'altro ieri, durante la trasmissione Pomeriggio Cinque, condotta da Barbara D'Urso, Chicco Nalli ha commentato un gossip che lo vedrebbe presto come partecipante al Trono Over di Uomini e Donne, pronto a farsi corteggiare da numerose Donne nonostante la presenza della sua ex Tina Cipollari. Chicco non andrà al Trono adesso ma non esclude nulla Alcune riviste di cronaca rosa hanno annunciato che Kikò sarebbe diventato presto un cavaliere del ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso si sbilancia. E arriva il "ti amo" a Teresa : Cupido sembra aver finalmente trionfato nel lungo tira e molla tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. L"ex tentatore di "Temptation Island 5", infatti, dopo un secco "no", una volta tornato a casa ha realizzato di aver commesso un grosso errore e quindi ha fatto di tutto per riconquistare la sua Teresa. Quel rifiuto non era comunque bastato alla bella napoletana per chiudere le porte del suo cuore, dimostrando a tutti gli spettatori del dating ...

Uomini e Donne - Teresa e Andrea si amano : parole importanti : Uomini e Donne, è amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dichiarazione ufficiale e parole importanti È ormai sbocciato l’amore tra l’ex tronista Teresa Langella e la sua scelta Andrea Dal Corso. Il giorno della festa di fidanzamento al castello, Andrea ha detto di no alla bella cantante napoletana dando inizio ad una serie […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa e Andrea si amano: parole importanti proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne gossip : Andrea Dal Corso e Teresa Langella si scambiano baci e Ti amo su IG : Andrea Dal Corso e Teresa Langella non si nascondono più: dopo aver ufficializzato la loro relazione negli studi di Uomini e Donne, i due ragazzi palesano il sentimento che li lega anche sui social network. Durante il party per i 32 anni del veneto, su Instagram sono stati pubblicati sia dei video dove i piccioncini si baciano, che delle foto di bigliettini con i quali i due si sono dichiarati amore. Andrea e Teresa si amano: la conferma è sui ...

Corpi violati e vite spezzate Uomini che odiano le donne : La cronaca ci restituisce l'assoluta assenza di empatia di tre ragazzi che davanti alle lacrime e a un chiaro "non voglio" continuano ad abusare di una giovane donna. Si filmano e la invitano a ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti fidanzato con Caterina - Gemma ancora infelice : Giorgio Manetti, ex cavaliere del Trono Over, ha presentato la sua fidanzata Caterina al quattordicinale "DiTutto". Intanto la sua ex, Gemma Galgani, continua ad essere tra i protagonisti del parterre di Uomini e Donne, ma non è ancora riuscita a trovare il principe azzurro. Solo Caterina ha conquistato davvero Giorgio Centinaia di Donne sono approdate a Uomini e Donne per provare a conquistare il cuore del "Gabbiano", ma nessuna è riuscita a ...