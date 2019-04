POTENZA | V FRANCAVILLA-POTENZA 0-0

LIVE Virtus Francavilla-POTENZA - le probabili formazioni : tandem d'attacco França-Guaita : Sfida d'alta classifica in programma questo pomeriggio per il girone C di Serie C: al Franco Fanuzzi di Brindisi, dove si affrontano Virtus Francavilla e Potenza, due compagini che hanno decisamente entusiasmato nel corso della stagione, dopo essere partite un po' in sordina ad inizio campionato. I rossoblu di mister Raffaele, quinti in classifica, vantano quattro punti in più rispetto ai pugliesi, che invece sono sesti: un successo potrebbe ...