Verona | Salvini litiga con Di Maio e Conte | Organizzatori | Europee? Voto

blogo

(Di domenica 31 marzo 2019)Ledi maggio entrano nel forum di. Nella giornata di chiusura del Congresso mondiale delle famiglie - che ieri ha vistoscagliarsi dal palco contro Diche ha boicottato l’evento parlando di "toni medievali" - arriva l’avvertimento del vicepresidente della kermesse Jacopo Coghe il quale spiega che anche se le famiglie non hanno colore politico "alle prossime elezioniprenderemo atto di chi è dalla nostra parte e di chi ci insulta".La minaccia di Coghe sembra indirizzata in primo luogo al Movimento 5 Stelle, che ha disertato l’evento (fatta eccezione per l’improvvisata della senatrice Drago)stando duramente argomenti e idee del XIII Congresso mondiale delle famiglie bollandolo come iniziativa pericolosa per i diritti sociali e civili. "In quest'incontro volevamo parlare alle istituzioni. Abbiamo mandato inviti a tutti, il ...

lauraboldrini : #Salvini ha fatto post contro di noi perché ballavamo in piazza “dimenticando l’estremismo islamico” Ma come? Erav… - RaiNews : Sono circa 20mila le persone che stanno partecipando al corteo contro il Congresso delle famiglie a #Verona ?… - AndreaMarcucci : I diritti civili sono un patrimonio acquisito degli italiani. Non c’è #Salvini che tenga. Chi li mette in discussio… -