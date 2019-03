Verona | Di Maio | Sfigati | Salvini | Orgoglioso di esserlo

blogo

(Di domenica 31 marzo 2019)Il Congresso Mondiale delle Famiglie in corso a, patrocinato dal ministro leghista Fontana, è entrato nel vivo oggi, nella giornata della contro manifestazione di piazza e della presenza al forum del ministro dell'Interno Matteo, protagonista anche di un doppio botta e risposta a distanza, prima con il premier Giuseppe Conte e poi con il collega vicepremier Luigi DiA Diche ha parlato dei partecipanti al congresso come di fanatici e bigotti, quelli "della destra più sfigata",ha replicato dal palco di: "A qualche distratto amico di governo, che dice che qui si guarda al passato, dico che invece qui si prepara il futuro, si guarda avanti. E se parlare di mamme, papà e bimbi è da, io sonodi essere sfigato". . Il botta e risposta dicon il premier Conte passa per quello con il sottosegretario alla ...

Agenzia_Ansa : Di Maio: 'A #Verona ci sono fanatici, qui si parla di futuro'. Il vicepremier: modello di donna chiusa in casa per… - repubblica : Lite sulla famiglia, Salvini al Congresso: 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. E attacca i 5S. Di M… - Rosy32413136 : RT @adrianobusolin: 'A Verona ci sono i fanatici': Di Maio punge Salvini e offende ancora il popolo della famiglia - Secolo d'Italia https:… -