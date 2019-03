Teglia di patate e pollo arrosto

cosacucino.myblog

(Di domenica 31 marzo 2019)di, un grande classico della cucina italiana simbolo stesso dei pranzi della domenica in famiglia. Un secondo di carne con contorno semplice ed economico ma che non delude mai, ed è facilissimo da cucinare.INGREDIENTI 1intero700 gr patata50 gr burro3 spicchi scalogno6 rametti timo3 rametti rosmarino1 bicchiere vino bianco0.5 bicchiere brodo vegetaleq.b. olio di oliva extravergineq.b. saleq.b. pepe300 gr salsiccia di maiale (facoltativa)Preparazione1) Passate 1intero sulla fiamma per eliminare l’eventuale peluria, lavatelo internamente ed esternamente, asciugatelo, mettete all’interno 2 rametti di timo, 1 rametto di rosmarino, 1 spicchio di aglio con la buccia, sale e pepe.2) Mettete 50 g di burro in un pentolino con 2 rametti di timo e 1 rametto di rosmarino e ...

alexs_ : @SereDomenici 800gr.di farina,200gr.di lievito madre sciolto in acqua tiepida con un cucchiaia raso di sale 3 patat… - birrablanche12 : @Pinucciosono ma se postassi una foto con una teglia di patate riso e cozze, me lo danno il ministero dei trasporti… - JefLuke14 : Teglia romana bianca, con patate, scamorza e rosmarino (impasto con #autolisi). Cottura in forno di casa a 250° sta… -