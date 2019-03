Stop Erg Mobile il 31 marzo | come non perdere il numero | le alternative

Energia : Legambiente presenta il dossier “Stop sussidi alle fonti fossili” : Sono circa 18,8 i miliardi di euro che, secondo le stime di Legambiente, sono arrivati in un anno in Italia al settore delle fonti fossili, tra sussidi diretti e indiretti al consumo o alla produzione di idrocarburi. L’associazione, che da diversi anni pone la questione della cancellazione dei sussidi al settore dell’oil and gas al centro dell’agenda politica nazionale, ha presentato questa mattina a Ravenna il suo sesto dossier sull’argomento, ...

Roma - infortunio per Manolas : tre settimane di Stop - è emergenza in difesa : Si ferma ancora, Kostas Manolas, per un problema fisico. Gli ultimi esami medici hanno dato come prognosi tre settimane di stop per il difensore greco, che dunque tornerà a disposizione soltanto dopo ...

Golf - Eurotour – Nell’Oman Open ancora uno Stop : Keiffer al comando - Bergamaschi e Bertasio al 26° posto : All’Al Mouj Golf di Muscat terzo giro sospeso con Maximilian Kieffer leader nella classifica provvisoria Gioco nuovamente sospeso Nell’Oman Open (European Tour), sul percorso dell’Al Mouj Golf (par 72), a Muscat in Oman, dove non è stato portato a termine il terzo giro a causa dell’oscurità dopo i ritardi dovuti al vento. Nell classifica provvisoria è al comando con “meno 5” il tedesco Maximilian Keiffer, fermato dopo tre buche, seguito ...

Due turni di Stop a Sergio Ramos per l’ammonizione contro l’Ajax : Il comitato disciplinare dell‘UEFA ha stabilito due giornate di stop per il capitano del Real Madrid Sergio Ramos per essersi fatto ammonire di proposito nei minuti finali del match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Ajax. Ramos salterà dunque non solo il ritorno contro l’Ajax al Bernabeu, in programma martedì 5 marzo, ma anche l’eventuale andata dei quarti di finale qualora il Real riuscisse a qualificarsi. Ad ...

Smog : migliora l’aria a Torino - Stop alle misure emergenziali : I dati rilevati da Arpa Piemonte sulla qualità dell’aria a Torino mostrano da due giorni un ritorno delle micropolveri a valori inferiori alla soglia di 50 mcg/mc, indicata dalla Commissione europea come limite massimo per la salvaguardia della salute delle persone, nelle giornate di giovedì e venerdì scorso. Si riparte quindi da zero per il calcolo dei giorni di superamento e da domani si torna all’applicazione delle sole misure a carattere ...

Camorra : Cgil Veneto - siamo all'emergenza - Stop a sottovalutazione criminalità (2) : (AdnKronos) - “La politica – osserva Ferrari – parla d’altro, magari cullandosi in una visione di isola felice e di un’autonomia che renderebbe quest’ ”isola” ancor più felice, e non affronta con la necessaria determinazione quella che ormai si presenta come una vera e propria emergenza (che come si

Smog - è emergenza Stop ai diesel Euro 4 in molti comuni di Piemonte - Lombardia - Veneto ed Emilia Romagna : TORNA l'emergenza Smog in Pianura Padana. La causa è l'assenza di vento e di pioggia, che da venerdì ha fatto salire le polveri sottili sopra i livelli di guardia. Da oggi, martedì, e fino a giovedì ...