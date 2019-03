Nuoro | uccide l' ex moglie e ferisce compagno

blogo

(Di domenica 31 marzo 2019)Omicidio e tentato omicidio oggi pomeriggio a, dove un uomo non ancora arrestato dalle forze dell'ordine ha ucciso la sua exed ha ferito in modo grave il nuovodi quest'ultima in un'abitazione di via Napoli.La donna, identificata come Romina Meloni, era originaria di Ozieri e si era trasferita da poco nell'abitazione del suo, Gabriele Fois, dove oggi l'ex marito l'ha rintracciata ed ha aperto il fuoco contro i due.Il delitto si è consumato intorno alle 18 e l'assassino si è dato alla fuga subito dopo, riuscendo per ora a far perdere le proprie tracce. All'arrivo dei soccorsi la donna era già deceduta, mentre Fois è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Francesco.

