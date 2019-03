Juve | un obiettivo per la difesa si allontana

Juventus - Pogba rimane l’obiettivo principale : le ultime dalla Spagna : Juventus Pogba – Il sogno dei tifosi bianconeri non è sfumato e, a confermare le voci, ci pensano alcuni rumors provenienti dalla Spagna. Secondo quanto riportano gli spagnoli di “As”, infatti, c’è proprio la Signora sulla strada che vorrebbe il centrocampista francese al Real Madrid. Pogba ha ammesso che gli piacerebbe giocare agli ordini di Zidane […] L'articolo Juventus, Pogba rimane l’obiettivo principale: ...

Juventus - obiettivo a sorpresa nel Real Madrid - : La tratta Madrid-Torino promette di essere ancora molto movimentata sul mercato. Sul campo a sorridere quest'anno è stata la Juventus grazie alla clamorosa rimonta nel ritorno degli ottavi di ...

Juventus - Zaniolo obiettivo di mercato : Paratici conferma l’interesse : Juventus Zaniolo – Come da previsione, dopo l’exploit di quest’inizio di stagione, Nicolò Zaniolo è finito al centro del mercato delle big europee. Tra le tante, la Juventus ha messo nel mirino il giovane fuoriclasse. Fabio Paratici, qualche giorno fa, ha scritto su un foglietto una serie di nomi. Tra questi ne colpisce soprattutto uno, perché […] L'articolo Juventus, Zaniolo obiettivo di mercato: Paratici conferma ...

De Ligt tra Juve e Barcellona : sul piatto un ex obiettivo dei bianconeri : Il centrale olandese è valutato circa 70 milioni di euro e secondo quanto riportano sia Sport che Mundo Deportivo i catalani potrebbero mettere sul piatto proprio il cartellino del centrale francese ...

Manolas-Juventus - obiettivo concreto : pronto il piano di Paratici e Nedved : MANOLAS JUVENTUS – Manolas alla Juventus è una delle voci di mercato più vive delle ultime ore. Il difensore della Roma potrebbe lasciare la capitale e Fabio Paratici lo avrebbe inserito nella lista della spesa per la prossima stagione. Insieme al greco la Juventus seguirebbe altri profili per la difesa. Varane del Real Madrid e […] More

Mercato Juventus : Kantè obiettivo concreto - c’è anche Ndombele : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su Kantè, centrocampista francese attualmente in forza al Chelsea. Il giocatore piace particolarmente alla dirigenza bianconera, la quale sarebbe pronta a rivoluzionare in maniera totale la linea mediana in vista della prossima stagione. Certi della […] L'articolo Mercato ...

Mercato Juventus - Paratici ha scelto il primo obiettivo : affare da 70 milioni : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estivo. Paratici studia le mosse e punta forte ad un unico reale obiettivo: De Ligt. Di fatto, il centrale difensivo in forza all’Ajax, ora come ora, rappresenta il primo obiettivo del prossimo Mercato bianconero. Grinta e […] L'articolo Mercato Juventus, Paratici ha scelto il primo obiettivo: affare ...

Genoa - Prandelli su Romero : 'Mai allenato un ventenne forte come lui'. E' obiettivo Juve : Il suo battesimo in Serie A, poco più di un girone fa, era arrivato all'Allianz Stadium di Torino. Da quella partita, Cristian Romero ha saltato solo due sfide, contro Milan e Bologna, per squalifica, ...

Juventus - occhi puntati su de Ligt : è lui il grande obiettivo per la difesa del futuro : Che Matthijs de Ligt , difensore centrale dell' Ajax e della Nazionale olandese , sia un obiettivo della Juventus per la prossima estate non è certo un mistero. L'interesse della Vecchia Signora va ...

Inter - la Juventus sarebbe pronta allo sgarbo : obiettivo Milan Skriniar : Gli Interessi di Juventus ed Inter la prossima estate potrebbero intrecciarsi sul mercato. Le due società saranno sicuramente tra le più attive, essendo quelle che avranno maggiori possibilità di investire. Tanti gli obiettivi in comune e non è escluso che i due club possano sedersi al tavolo delle trattative per discutere di alcuni tesserati. Nelle scorse settimane si è discusso molto di Mauro Icardi, ma il nome nuovo finito sul taccuino di ...

Juventus-Atletico Madrid formazioni ufficiali : CR7 per l’obiettivo rimonta! : JUVENTUS ATLETICO Madrid formazioni ufficiali- La Juventus si prepara alla sfida dell’anno. Servirà una squadra compatta, dinamica e pronta a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Allegri si affiderà al 4-3-3. Pochi dubbi, anche se l’idea di 3-5-2 e 3-4-1-2 resta ancora viva nella mente del tecnico bianconero. Tuttavia, come accennato in mattinata, il 4-3-3 sembrerebbe […] More