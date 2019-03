In concerto per i 20 anni dalla morte di De Andrè

Napoli - nel fine settimana ci saranno Elisa in concerto e la Maratona per Telethon : Ogni settimana vissuta a Napoli regala un insieme di colori, profumi, canzoni e panorami che tolgono il fiato. Ma sopratutto quando si avvicina la primavera, Napoli di tinge di azzurro. Il colore del cielo ma anche quello del mare. I turisti, ma anche i cittadini, durante i fine settimana primaverili, iniziano ad affollare le strade del centro storico e il lungomare liberato. Da Via Partenope a Via Mergellina, dai vicoli dei decumani al Museo ...

concerto dei Subsonica a Bologna a luglio 2019 - info e biglietti in prevendita per la nuova data : Arriva un nuovo Concerto dei Subsonica a Bologna, quello che il gruppo terrà nell'ambito del Sonic Park all'Arena Parco Nord del capoluogo emiliano. Il live di Samuel Romano e dei suoi arriverà il 9 luglio nell'ambito del tour estivo che hanno annunciato per il supporto di 8. I biglietti per assistere al Concerto sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 15 del 28 marzo secondo le modalità ...

Biglietti in prevendita per il concerto degli Afterhours a Bologna - unica data del 2019 : L'unico concerto degli Afterhours a Bologna si aggiunge alla lunga lista di spettacoli che il loro leader, Manuel Agnelli, terrà con Rodrigo D'Erasmo a cominciare da Assisi il prossimo 30 marzo. La data appena annunciata è quella del 18 luglio. Lo show si terrà nell'ambito del Festival Bologna Sonic Park all'Arena Parco Nord del capoluogo emiliano, con diversi artisti già annunciati tra i quali compaiono anche i Subsonica di Samuel Romano ...

Sfera Ebbasta Popstar Tour - invia un video e ottieni i biglietti omaggio per il concerto di Roma : L?attesissimo Sfera Ebbasta Popstar Tour 2019 parte dal Palazzo dello Sport di Roma il prossimo 17 aprile, e Leggo riserva ai suoi lettori l?opportunità di partecipare al live...

Marco Mengoni al Monte Carlo Sporting Summer Festival : prezzi e prenotazioni per la cena con concerto : Marco Mengoni al Monte Carlo Sporting Summer Festival il 3 agosto 2019. L'artista si esibirà a Monaco in occasione della nuova edizione del Festival estivo che prima di lui ha accolto numerosi altri artisti di fama internazionale. Lo spettacolo non è un concerto tradizionale: si tratta infatti di uno spettacolo che viene preceduto da una cena elegante, ed è necessario attenersi al dress code con giacca obbligatoria. L'appuntamento è per il 3 ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Steve Hackett a Firenze - si aggiunge una nuova data al calendario : Si aggiunge un concerto a Firenze di Steve Hackett dei Genesis dopo le date già annunciate per il calendario di spettacoli che terrà in Italia nel 2019. I live in programma si terranno a Roma, Bologna, Torino e Bergamo. Tra i brani da portare sul palco ci sono quelli di Selling England by the Pound del 1973, che sarà suonato per intero durante tutte le date del tour. La nuova data è prevista per il 18 luglio in piazza della Santissima ...

Angri - rotto il vetro di un’auto per i biglietti del concerto di Gigi D’Alessio : lui si attiva - ma è una bufala : Sta facendo letteralmente il giro del web una notizia di cronaca secondo cui ad Angri, in provincia di Salerno, alcuni vandali avrebbero rotto il vetro di un auto in sosta con il chiaro intento di rubare due biglietti del concerto di Gigi D'Alessio. Il proprietario della vettura sarebbe stato così ingenuo da lasciare i ticket in bella mostra, al punto da attirare l'attenzione dei malintenzionati con discreto danno economico per le relative ...

Angri : rompono i vetri di un'auto per rubare i biglietti del concerto di Gigi D'Alessio : Oggi in provincia di Salerno, ad Angri per la precisione, è successo un curioso fatto di cronaca che ha scatenato anche l'ironia del web. L'episodio, all'inizio non era stato molto preso in considerazione, in tanti pensavano ad una fake news, ma il fatto poi si è verificato vero. Il fatto è successo ad un fan di Gigi D'Alessio che ha poi manifestato la sua rabbia sul web. L'uomo aveva parcheggiato la macchina in via Cristoforo Colombo, nel ...

‘Prometeo Tour 2019’ – Pablo Alboran in concerto in Italia : unica e imperdibile tappa a Roma : Il ‘Prometeo Tour 2019’ di Pablo Alboran fa tappa in Italia: l’artista con più dischi venduti in Spagna nell’ultima decade in concerto il prossimo 22 giugno a Roma Pablo Alborán è uno fra i cantautori spagnoli più famosi al mondo, che conta milioni di fan in tutto il globo e ha ‘stregato’ tutti con il suo enorme talento in soli sei anni. Tour sold-out ovunque, più di 11 milioni di persone lo seguono sui social ...

Rompono il finestrino di un'auto in sosta per rubare due biglietti del concerto di Gigi D'Alessio : un'auto in sosta finisce nel mirino dei malviventi, ma questa volta non è stata rubata un'autoradio o una accessorio automobilistico da rivendere. Ad Angri, in provincia di Salerno, come riporta Il Mattino, l'obiettivo dei ladri era quello di impossessarsi dei biglietti per il concerto di Gigi D'Alessio.Chi ha agito, non solo ha distrutto il finestrino della portiera lato conducente della vettura per rovistare all'interno ma avrebbe anche ...

Ariana Grande ha cantato per la prima volta la canzone inedita “She Got Her Own” durante il concerto di Washington : Insieme a Victoria Monet The post Ariana Grande ha cantato per la prima volta la canzone inedita “She Got Her Own” durante il concerto di Washington appeared first on News Mtv Italia.

Da Il Volo a Mahmood - tutti gli ospiti del concerto a Portofino del 6 aprile per l’inaugurazione della nuova strada : Sono ufficiali gli ospiti del concerto a Portofino, quello che la Regione Liguria ha organizzato per festeggiare l'inaugurazione della nuova strada che collega il centro in riviera a Santa Margherita dopo la violenta mareggiata di qualche mese fa. L'entusiasmo provato per i lavori appena portati a termine si tramuterà in un grande concerto per il quale sono attesi alcuni degli artisti del momento, come Il Volo e Mahmood, reduci dall'ultima ...

Welshly Arms in concerto in Italia : un’unica data per la band rivelazione del rock americano : Welshly Arms, la band rivelazione del rock americano, scelta da Tarantino per la soundtrack del trailer di “The Hateful Eight” arriva in Italia per un’unica data estiva I Welshly Arms hanno iniziato a scalare le classifiche mondiali grazie alla presenza massiccia in colonne sonore di blockbuster movies e tv series. Scelti da Tarantino come soundtrack del trailer di The Hateful Eight, selezionati da un noto marchio di ...

The Struts in Italia nel 2019 - in concerto a Modena e Roma : biglietti in prevendita per le nuove date : The Struts in Italia, in concerto per due date a maggio 2019. Dopo il successo del concerto ai Magazzini Generali di Milano, il gruppo raddoppia e torna nella penisola per altri due eventi, in programma in primavera. Il 25 maggio i The Struts saranno al Vox Club di Nonantola (Modena) e il 26 maggio saranno in concerto all'Orion di Ciampino (Roma). I biglietti per i due eventi saranno disponibili in prevendita da mercoledì 27 marzo alle ore ...