Genoa | giocatori si scusano dopo lite

Genoa : Prandelli e i giocatori in visita al Gaslini : A distanza di pochi mesi il Genoa è tornato in visita all’Istituto Gaslini, per rinnovare il proprio impegno e rilanciare la campagna di raccolta fondi, lanciata con Zentiva per attivare nuovi servizi al Centro Accoglienza Bambini e Famiglie. Mister Prandelli, il collaboratore Murgita, il tm manager Pellegri, i responsabili mktg e comunicazione Bruzzone e Sapienza, capitan Criscito, il vice Biraschi, Sturaro e Marchetti hanno incontrato ...