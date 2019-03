Feria di Siviglia | le regole per viverla come un locale

viaggi.ilmattino

(Di domenica 31 marzo 2019) L'arrivo della primavera nella già caldacoincide con l'attesissima 'de Abril' . Il termine '' in spagnolo significa festa, spettacolo , una fiera del divertimento che coinvolge ...

LaNada78093262 : Larissa ma dove stai andando conciata così, alla feria di Siviglia? #90giorniperinnamorarsi - DeNakanishi : Feria de Abril di Siviglia – Soggiorno di 4 notti in struttura consigliata (4-11 Mag ’19) + volo A/R da 6 città, a… - Spain_in_CH : Ogni anno #Siviglia di trasforma in occasione della Feria de Abril, la madre di tutte le fiere, un microcosmo in cu… -