Emily Bett Rickards non sarà in Arrow 8 | ma perché annunciarlo adesso?

optimaitalia

(Di domenica 31 marzo 2019)nonin8. L'annuncio è ufficiale ed è arrivato via social proprio sui profili della diretta interessata ma anche da parte degli sceneggiatori della serie, ma? I fan sono senza parole soprattuttolo sgomento dei primi minuti ha lasciato poi spazio a dubbi e indignazione.Nelle scorse settimane è stato già rivelato che la prossima stagione, l'ottava,anche l'ultima die sapevamo già che i nuovi episodi avrebbero potuto segnare la morte di uno dei personaggi chiave (sicuramente Oliver), marivelareuna cosa così importante?ha usato i social per ringraziare tutti e per rivelare che questi sette anni sono stati fondamentali per lei ma cheè arrivato il momento di dire addio alla serie e al suo personaggio.Proprio in questi giorni sul set si lavorerà per mettere insieme l'ultimo episodio ...

talkymedia : Arrow: I produttori confermano l’addio di Emily Bett Rickards - dreamingonmusic : RT @lollo_interista: Ma che cazzo vuol dire che Emily Bett Rickards lascerà la serie alla fine di questa stagione? Perché non aspettare la… - ericaerigena : RT @bevllisario: Emily Bett Rickards io ti amo.??#Arrow -