Cronaca dal nord ovest Incendio in Valsessera e in Valsesia | fuoco spento Danni

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : risultato - Cronaca e tabellino : Roma Napoli diretta LIVE – Come riporta Sky Sport ci sono ancora importanti presenze nell’infermeria giallorossa. El Shaarawy non sarà a disposizione per la gara contro il Napoli al pari di Alessandro Florenzi che si era bloccato per infortunio in Nazionale. Gli esami hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro e dovrà restare fermo per […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: risultato, cronaca e tabellino ...