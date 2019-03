Conad chiude alle monetine di 1 e 2 centesimi

blogo

(Di domenica 31 marzo 2019), nota catena di supermercati, ha deciso di dire addiodi 1 e 2arrotondando i prezzi al multiplo di cinque più vicino. Da pochi giorni, nei punti vendita associati in tutta Italia sono apparsi i primi volantini che annunciano l’arrotondamento dei pressi per eccesso o per difetto. Esempio: se il conto da pagare sarà 9,57 euro, se ne pagheranno 9,55, mentre in caso di 9,58 il costo si arrotonderà a 9,60. Si tratta della conseguenza naturale dello stop alla produzione delleda 1 e 2deciso dallo stato ad inizio 2019.I primi cartelli sono apparsi in alcune filialiin Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma ovviamente saranno estesi rapidamente in tutta Italia fino all’esaurimento delle scorte delledi piccolo taglio. "Non è stata una scelta presa a cuor leggero - fa sapere un portavoce di- , ma ...

assisinews : La Sir Safety Perugia Volley Club di Bernardi soffre solo nel primo set, poi prende le misure agli avversari e chiu… - LameziaTermeit : La stagione della Conad Lamezia si chiude con una gara giocata ad altissima intensità - lametino : Volley, per la Conad Lamezia stagione si chiude con una sconfitta - -