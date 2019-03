Ambiente | Ministro Costa | “Questa settimana dovrebbe passare la legge salva-mare”

Ambiente - Wwf : “Al ministro Costa più di 700mila firme italiane e 271mila internazionali per salvare i mari” : “Plastic Free Oceans”, fuori la plastica dai nostri mari: il WWF ha lanciato una mobilitazione senza confini per accelerare la messa al bando dei prodotti di plastica monouso in Europa e in Italia e per un Trattato globale legalmente vincolante per tutti i paesi del mondo per contrastare l’inquinamento marino da plastica. firme che oggi vengono consegnate al ministro dell’Ambiente Sergio Costa dalla presidente del WWF Italia Donatella Bianchi. ...