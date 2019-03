Zero | il cane eroe morto per difendere la sua famiglia da una rapina in casa

L'RPG umoristico Super Cane Magic Zero sarà disponibile su PS4 e PC in primavera : Intragames e Studio Evil sono lieti di annunciare che il loro RPG umoristico Super Cane Magic ZERO sarà disponibile su PS4 e PC questa primavera. Vi ricordiamo inoltre che Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con il fumettista italiano Sio, celebre per i suoi fumetti e per i suoi divertentissimi video su YouTube.Come riporta Gematsu, ecco quanto riportato nella descrizione del titolo:"Super Cane Magic ZERO è un Action RPG comico. ...