Torre Annunziata - Auto in fiamme al rione Poverelli | evacuato un palazzo nella notte

Fiori - intesa tra la Regione e Gaia Florum : nascerà a Torre Annunziata il più grande mercato italiano : 'Il nostro obiettivo è quello di realizzare un sito idoneo in grado di soddisfare le legittime esigenze degli operatori di uno dei settori trainanti dell'economia regionale - spiega Vincenzo ...

Le storie di 22 donne e uomini illustri di Torre Annunziata : la mostra documentaria : Ventidue Torresi che hanno fatto conoscere Torre Annunziata in Italia e nel mondo. La loro vita, le loro opere, le loro azioni. Straordinario ritratto documentale di 'figlie' e 'figli' illustri della città oplontina che caratterizzerà la mostra organizzata dal Centro Studi ...

Torre Annunziata rende omaggio alla campionessa Irma Testa nella prima del docu-film 'Butterfly' : Torre Annunziata si stringe intorno alla sua campionessa Irma Testa per la prima del docu-film proiettato giovedì sera al cine-teatro Politeama di Torre Annunziata. Un pellicola incentrata sulla vita ...

Butterfly - al cinema la storia di Irma Testa pugilessa d'oro di Torre Annunziata : "Butterfly" , il film documentario sulla storia di Irma Testa, la campionessa di boxe di Torre Annunziata e prima pugile donna italiana della storia a qualificarsi alle Olimpiadi a soli diciotto anni,...

Torre Annunziata - Al teatro Politeama la compagnia Satyricon con 'American Buffalo' : Nel cartellone nove spettacoli in totale, tre per ogni categoria. E' previsto un vincitore per ogni categoria e tra questi tre spettacoli poi verrà scelta la compagnia che si aggiudicherà in assoluto ...

Torre Annunziata - il quadrilatero no vax tra camorra e miseria : La donna, giovanissima, arriva in vestaglia e sale di corsa le scale dell'istituto comprensivo Leopardi di Torre Annunziata. I figli l'aspettano per tornare a casa, così lei si ferma giusto un momento ...

'Provincia Capitale' - puntata su Rai 3 con protagonista Torre Annunziata : A Torre Annunziata, inoltre, Camurri incontra il giornalista de Il Mattino Raffaele Perrotta per un viaggio nelle storie della cronaca, tra luci e ombre, mentre la collega Amalia De Simone, nominata ...

Torre Annunziata : doppio assalto alla paninoteca - preso il bandito seriale : I carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata hanno fermato per due rapine aggravate Pietro Evacuo, 31enne del parco Penniniello. Decisive le dichiarazioni dei testimoni e le immagini ...

Proibiva alla moglie di aprire le finestre! Preso avvocato stalker di Torre Annunziata : Perseguitava la moglie e la figlia, tempestandole di telefonate e messaggi. Una presenza ossessiva nonostante il divieto di avvicinarle. Non accettava di uscire dalla vita delle donne che aveva più volte picchiato e segregato in casa. Un avvocato civilista è stato arrestato, oggi a Torino, dal nucleo di prossimità della polizia municipale. L'uomo, 45 anni, originario di Torre Annunziata, è imputato in un processo per maltrattamenti in famiglia ...

Controlli a Torre Annunziata - perquisiti i pregiudicati : trovato laboratorio di canapa indiana : Ancora nell'ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio e dell'intensificazione delle attività investigative finalizzate al contrasto dei fenomeni criminali sul territorio, che già nei ...

Torre Annunziata - Cumuli di rifiuti in bella vista in via Eolo : strada in salita per la Prima Vera : Degrado ambientale, spunta una Vera e propria discarica a cielo aperto - l'ennesima - nel pieno centro di Torre Annunziata. Stavolta l'esempio di inciviltà arriva da via Eolo, nei pressi del Largo ...

Torre Annunziata. Minorenni impiegati come postini della droga : Ci sono anche i bambini, minori di 14 anni, usati per nascondere la cocaina o per consegnarla ai clienti. I

Crollo palazzina a Torre Annunziata - nuove accuse per il proprietario : Non poteva non sapere che i lavori nell'appartamento al secondo piano della palazzina di via Rampa Nunziante a Torre Annunziata, nel cui Crollo avvenuto il 7 luglio di due anni fa morirono otto...

