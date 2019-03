Real Madrid | Pjanic nel mirino di Zidane Scambio con la Juve?

As : «Marcelo giura amore al Real Madrid - niente Juventus» : TORINO - Con Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid , la frattura con Marcelo sembrava ormai insanabile. Il brasiliano, in stagione, è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti di gioco in ...

Lazio - Luis Alberto : 'Il Siviglia è casa mia - porta sempre aperta. Tare a Madrid? Spero mi chiami il Real' : Per me è il miglior direttore sportivo del mondo. Basta vedere che il giorno dopo era in un altro club...'. SUL REAL MADRID - 'Spero che mi chiami un club come il Real Madrid, però ora sono ...

Dalla Spagna : «Pogba ha fatto la sua scelta - vuole il Real Madrid» : ROMA - Paul Pogba ha fatto la sua scelta, vuole il Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, infatti, il campione del mondo ex Juventus avrebbe espresso il desiderio di approdare alla corte di Z inedine Zidane alla fine di questa stagione. Il potente agente del calciatore, Mino Raiola, stando a quanto si legge sulle ...

Dalla Spagna : Real Madrid - Zidane 'taglia' il figlio? I motivi : Una decisione, secondo Sport , fortemente caldeggiata proprio dal padre. Retroscena Real Ma cosa c'è dietro questa decisione di 'far fuori' il figlio dall'ambiente Real? Secondo As , tra i motivi ...

Pjanic-Real Madrid - assalto Blancos : offerta monstre in arrivo - i dettagli : Pjanic-Real Madrid – Miralem Pjanic sembra essere ancora nel mirino del Real Madrid. I Blancos vorrebbero strappare il bosniaco alla Juventus già quest’estate e per farlo sarebbero pronti ad offrire una cifra pari a 100 milioni di euro. Il centrocampista della Juventus piace al Real Madrid e a tante altre big del calcio europeo. Ma […] More

Koulibaly - la sfida del Real Madrid : Perez chiama l'agente di Kalidou : Perché da quel giorno era passato oramai tanto tempo, ma sopratutto Kalidou era diventato uno dei migliori difensori del mondo. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli ...

Pronostico Real Madrid vs Huesca - La Liga 31-03-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 29^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Madrid-Huesca, domenica 31 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Madrid-Huesca, in programma domenica 31 marzo 2019. Al ”Santiago Bernabeu” va in scena il posticipo domenicale tra due squadre in lotta per obiettivi diversi. Il Real è alla ricerca di punti utili per garantirsi l’accesso alla ...

LaLiga : il Real Madrid punta l'Atletico - apre il Girona LIVE : Il Barcellona ha preso il largo grazie a Super Messi, 29 gol in 26 gare, che pero' si e' infortunato tornando in nazionale e dovrebbe saltare il derby con l'Espanyol, partita sempre spigolosa per i ...

Pjanic-Real Madrid - pazza idea di scambio con la Juve : i dettagli : PJANIC REAL Madrid- Come sottolineato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, nei canali “SportItalia“, il Real Madrid starebbe monitorando molto attentamente la pista Miralem Pjanic. Di fatto, il centrocampista della Juventus sarebbe il primo della lista di Zidane. L’ex Roma rappresenterebbe l’identikit ideale come centrocampista davanti alla difesa, in grado di dettare i tempi […] L'articolo Pjanic-Real ...

Varane-Juventus - ora spunta lo scambio a sorpresa con il Real Madrid : VARANE JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il tiro su Varane, centrale difensivo in forza al Real Madrid. Il difensore francese ha stregato Paratici, il quale potrebbe affondare il tiro già in vista della prossima sessione di mercato estiva. Un affare da oltre 100 milioni di […] More

Pjanic-Real Madrid - Pedullà rivela : “Sì - questa la sua valutazione” : PJANIC REAL Madrid- Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ai microfoni di “SportItalia“, il Real Madrid sarebbe pronto a tentare l’assalto reale e concreto su Pjanic. Il centrocampista bosniaco ha rinnovato con la Juventus, ma come sottolineato da Pedullà, non è escluso che la Juventus proponga al giocatore un ulteriore rinnovo, […] More

Real Madrid - Chiesa nel mirino dei blancos : l’offerta alla Fiorentina : Real Madrid Chiesa – Il calciomercato non si ferma mai e, queste notizie che vengono fuori dalla stampa estera, ne danno la conferma. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di giocatori per i prossimi anni e, uno, lo ha individuato in Serie A. Florentino Perez vorrebbe riuscire a strappare […] L'articolo Real Madrid, Chiesa nel mirino dei blancos: l’offerta alla Fiorentina proviene da ...

Napoli - spunta la clausola per Koulibaly. Ma il Real Madrid... : ROMA - Se lo tiene stretto e prova a blindarlo, Kalidou Koulibaly , il Napoli . Meglio evitare un altro scippo stile Higuain, soprattutto se poi le mani sul giocatore le mette la rivale numero uno in ...

As : “Koulibaly al Real se parte Varane - il suo agente al centro sportivo del Madrid” : La presenza di Ramadani (agente anche di Pjanic) Il quotidiano spagnolo sportivo As dedica di fatto tre pagine a Kalidou Koulibaly. La copertina, col titolo: “Koulibaly si se va Varane – suo agente se vio ayer con José Angel Sanchez en Valdebebas”. All’interno altre due pagine con due articoli e un trafiletto sulla presenza del suo agente Ramadani (che è anche l’agente, tra gli altri, di Pjanic) al centro sportivo del ...