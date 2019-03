Programmi tv di Sabato 30 Marzo | Amici o Ballando con le stelle?

dituttounpop

(Di sabato 30 marzo 2019)tv di30– Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30con leRai 2 ore 21:05 The Rookie 1×01-02 1a Tv + Bull 3×01 1a TvRai 3 ore 20:15 Le Parole della settimana 21:45 SapiensCanale 5 ore 21:15di Maria De Filippi (qui le info utili)Rete 4 ore 21:30 Nati con la cItalia 1 ore 21:20 Il viaggio di ArloLa7 ore 21:15 Little MurdersTv8 ore 21:30 Qualifiche GP BahrainNove ore 21:30 Kill Bill volume 1 e 2Serie Tv e Film in Tv30– Consigli Le Serie Tv in chiaro Rai 2 ore 21:05 The Rookie 1×01-02 1a Tv + Bull 3×01 1a Tv La 7 ore 21:15 Little Murders TopCrime ore 21:10 Law & Order: Unità Speciale 15×13-14 Italia 2 ore 21:10 Friends 8×16-17-18-19-20 Giallo ore 21:10 Fast Forward Rai Premium ore 21:20 Nero a Metà 1×05-06 Le Serie Tv sui Canali ...

iWebRadio : Programmi in Onda: Sabato 30 Marzo 2019 - ore 08.30 ' Coming Soon ( trailer film ) ' - ore 09.05 ' Meteo Nazionale… - debys81280 : Programmi per il sabato . Cercare di essere abbastanza carina e presentabile per la mostra fotografica di David Bowe?? - Nene_emma : Programmi per sabato? — Si va a Brioneeee -