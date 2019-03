Ostia | in fin di vita un 60enne aggredito con mannaia

ilgiornale

(Di sabato 30 marzo 2019) Un agguato in piena regola. Erano in tre contro uno. Vittima dell'ennesimo fatto di cronaca adè un italiano di 60 anni che ora si trova ricoverato a lottare tra lae la morte all'ospedale San Camillo di Roma. Ieri, intorno alle 15, tra le case dell'Idroscalo, un gruppo ...

