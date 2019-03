Motocross | GP Olanda 2019 | qualifiche e gare Programma | orari e tv del fine settimana

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) Comincia quest’oggi il weekend di gara del Gran Premio d’, terzo round stagionale del Mondialedopo i primi due appuntamenti in Argentina e Gran Bretagna. Si corre a Valkenswaard, su una delle piste più congeniali alle caratteristiche del nostro Tony Cairoli, leader del Mondiale che va a caccia quest’anno del decimo titolo iridato di una carriera leggendaria. Il siciliano della KTM dovrà vedersela principalmente con il temibile sloveno Tim Gajser, distanziato di soli 8 punti dopo essersi imposto nella seconda manche dell’ultimo GP. Il pubblico casalingo olandese non vedrà all’opera il campione iridato in carica Jeffrey Herlings, fermato da un infortunio al piede che ne sta compromettendo questa prima parte di stagione. Per la lotta al podio proveranno ad inserirsi anche i belgi Clement Desalle e Jeremy Van Horebeek, oltre al 29enne francese ...

