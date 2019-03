Ma metà degli italiani è contro la concessione

Benzina - diesel - ibrida o elettrica? metà degli italiani non sa quale auto scegliere : Gli italiani non sanno più da che parte stare quando si tratta di scegliere la motorizzazione “giusta” per la nuova auto. Un’indecisione alimentata anche dagli ultimi provvedimenti normativi, dai blocchi alla circolazione dei diesel fino ad arrivare alla recente introduzione di ecotassa e ecobonus, gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche e ibride. Lo studio elaborato da Doxa e presentato in occasione dell’evento “Tradizione ...

Maturità 2019 - addio ai ‘100 giorni’ : la metà degli studenti non li festeggia : A partire da oggi 11 marzo mancano cento giorni esatti all'inizio della maturità. Questo è un giorno che, tradizionalmente, è molto atteso dagli studenti. Ma che negli ultimi anni sembra aver perso il suo fascino. Secondo un nostro sondaggio, solo 1 maturando su 2 del 2019 lo festeggia. Tra i riti che ancora resistono: la cena di classe, la colletta per il viaggio post-esame, la gita al mare.Gli studenti sembrano ...

Champions - Ajax - la banda degli Oliver Twist costata meno della metà di Bale : ROMA - Gli easy riders d'Olanda sono, per citare a metà Dennis Hopper, 'libertà senza paura'. Giocano felici. Forse anche perché, come raccontava qualche tempo fa Nicolas Tagliafico, argentino che in ...

metà degli svizzeri assume farmaci ogni settimana - Ticino in testa

Secondo le stime di Strategy Analytics ottenute da Appleinsider, Apple ha spedito 9.2 milioni di Apple Watch in tutto il mondo nell'ultimo

Gli italiani la vogliono smart! Quasi metà degli italiani ha un oggetto intelligente nelle case - ed il mercato è in crescita : Cambiano gli oggetti di uso comune nelle case degli italiani, e questo nuovo trend non può fare altro che salire: è questo quello che emerge dagli studi di settore. Nella smart classifica italiana in prima posizione per la sicurezza troviamo dispositivi come telecamere, sensori di movimento e di apertura porte e finestre controllabili via app, anche fuori casa. In seconda posizione gli smart speaker che grazie alle campagne promozionali di ...

Arriva la "cometa di San Valentino" : illuminerà il cielo nella notte degli innamorati : La notte di San Valentino quest'anno sarà ancora più magica e regalerà agli innamorati uno spettacolo da osservare insieme, al chiaro di luna e sotto le stelle. Infatti, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio è atteso il passaggio della cometa Iwamoto, ad una distanza di 45 milioni di chilometri dalla TerraIndicata con la sigla C/2018 Y1, la cometa non è un visitatore abituale del Sistema Solare: la sua orbita ...

In regione quasi le metà degli abitanti legge quotidianamente il giornale : BOLZANO . In Trentino Alto Adige il 96% delle persone si interessano alle notizie locali: in prevalenza tramite la televisione, ma anche - e molto di più che nelle altre regioni - attraverso giornali ...

Ambiente - quasi metà degli insetti al mondo a rischio estinzione : Roma, 11 feb., askanews, - quasi la metà delle specie di insetti viventi è in rapido declino in tutto il mondo, avverte uno studio che mette in guardia contro un 'collasso catastrofico' degli ambienti naturali. 'La conclusione è chiara: se non cambiamo il modo in cui produciamo il nostro cibo, gli ...

Perché sarebbe catastrofe se metà degli insetti sparisse - come si rischia - : Roma, 11 feb., askanews, - sarebbe un 'collasso catastrofico' degli ambienti naturali se quasi la metà delle specie di insetti viventi, in rapido declino in tutto il mondo, si estinguesse davvero: l'...