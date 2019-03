Le “Offerte di primavera” di Amazon per il weekend

Le “Offerte di primavera” di Amazon continuano : È il terzo giorno di una nuova campagna di sconti: qualche segnalazione per approfittarne schivando le promozioni ingannevoli

Gli sconti di oggi per le “Offerte di primavera” di Amazon : Qualche segnalazione sui prodotti che per oggi si pagano un po' meno, dalle cuffie wireless all'aggeggio per farsi l'acqua frizzante a casa