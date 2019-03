Ducati | ora Dovizioso ci crede

MotoGP : il caso Ducati avvicina la classe regina alla F1. Nessun imbroglio ma migliorare le regole : Le decisione è stata presa e non si può tornare indietro: lo spoiler della Ducati è stato dichiarato regolare dalla Corte d’Appello della FIM riunita a Ginevra e la vittoria di Andrea Dovizioso è stata ufficializzata. Così, salvo ricorso al TAS di Honda, Aprilia, Suzuki e KTM, dovrebbe essersi conclusa la vicenda della tanto discussa appendice usata dalla GP19. La sentenza ha chiarito che la valenza aerodinamica c’è ma la primaria ...

MotoGp – Brivio accetta la sentenza sul caso Ducati - ma non è ancora finita : “ecco perchè l’appendice è stata approvata” : Le parole di Davide Brivio dopo la sentenza della Corte d’Appello FIM: il team manager della Suzuki accetta l’esito, ma chiede un ulteriore chiarimento La Corte d’Appello FIM ha finalmente emesso la sua sentenza: la vittoria del Gp del Qatar rimane a Dovizioso e lo spoiler usato dalla Ducati sulla Desmosedici Gp è legale. Honda, Suzuki, Aprilia e KTM hanno quindi ‘perso’ la loro guerra, ma vogliono ancora un ...

MotoGp – Caso Ducati - la FIM pronta a decidere sullo spoiler : ecco data e ora in cui verrà emessa la sentenza : La Corte d’Appello della FIM è pronta a prendere la decisione sul Caso Ducati, apertosi dopo il reclamo di Aprilia, Honda, KTM e Suzuki Manca davvero poco alla sentenza della Corte d’Appello della Federazione Internazionale Motociclistica, chiamata a decidere sul Caso Ducati apertosi dopo il Gp del Qatar di MotoGp. Nella sede di Mies, in Svizzera, il tribunale dovrà dirimere la questione presentata da Honda, Suzuki, KTM e Aprilia ...

Econocom firma con Ducati Mission Winnow la collaborazione come sponsor nel campionato MotoGP 2019/20 : Econocom diventa sponsor del team Mission Winnow Ducati per il campionato MotoGP 2019 e 2020 Econocom Italia, leader nella trasformazione digitale delle imprese, diventa sponsor del team Mission Winnow Ducati per il campionato MotoGP 2019 e 2020. Econocom disegna, realizza e integra progetti digitali di qualsiasi dimensione, migliorando le performance delle aziende e consentendo loro di competere negli scenari attuali e futuri ...

Ricorso contro Ducati in stand by : Dovizioso non ha ancora vinto il Gp del Qatar : 'Una decisione politica', come l'ha definita, e già ampiamente prevista, tanto che era già pronta tutta la documentazione per una richiesta di appello. Ducati era osservata speciale fin da febbraio, ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Ducati - ora o mai più. La GP19 ha tutto per sfidare la Honda senza timori : Il countdown procede spedito e l’inizio del Mondiale 2019 di MotoGP è sempre più vicino. Sul circuito di Losail (Qatar), il Circus delle due ruote inizierà le sue esibizioni e nella classe regina le attese sono molte. Ci si aspetta un’annata entusiasmante, laddove solo i più coraggiosi sapranno spuntarla lungo un percorso lastricato di prove difficili. La Ducati, da par suo, ha un chiaro obiettivo: porre fine all’egemonia di ...

Moto : Vinales - Ducati e Honda ora avanti : ANSA, - ROMA, 6 MAR - "Penso che la Yamaha si sia resa conto di aver sbagliato nel 2018, soprattutto con il Motore. Quindi dobbiamo lavorare bene, dobbiamo capire cosa ci è mancato in pista e provare ...

Ducati si impegna con Safety21 per perorare la causa della sicurezza stradale : Oggi a Borgo Panigale (BO) in casa Ducati è stato firmato l’accordo tra Ducati Motor Holding, madre delle rosse su due ruote, e Safety21 società italiana che offre servizi ad enti pubblici, Forze armate e Polizia di Stato. L’accordo che ha valenza triennale è stato firmato per abbracciare le iniziative sociali che da tempo vengono promosse da entrambe le aziende. Il piano di sicurezza stradale realizzato da Safety21 in collaborazione con ...

MotoGP - Test Losail 2019 : la Ducati vuol far ancora paura - Yamaha e Honda all’assalto : Dal 23 al 25 febbraio il circuito di Losail (Qatar) sarà teatro delle ultime sessioni di prova della classe MotoGP, prima dell’inizio del Mondiale 2019 che prenderà il via proprio dall’appuntamento in terra qatariana. Anche per questo, le tre giornate di Test in programma saranno importanti per andare a delineare alcuni assetti in vista dell’esordio iridato citato. I fari saranno tutti puntati sulla Ducati, impressionante in ...

Sbk – Test Phillip Island - Bautista ancora al top : il Ducatista domina il secondo giorno di prove : Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) domina il secondo ed ultimo giorno di Test pre-campionato a Phillip Island, mentre Davies si trova al 14esimo posto Si sono conclusi sulla pista di Phillip Island gli ultimi due giorni di Test per tutti i piloti e le squadre che affronteranno la gara d’apertura del Campionato Mondiale Superbike, che prenderà il via questo weekend sul circuito Australiano. Anche oggi è stato il neo-acquisto ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Ducati devastante in Malesia. Migliorata la velocità di percorrenza in curva : 4 Ducati davanti a tutti: è questo il dato con cui si siamo lasciati alle spalle la Malesia. Nella tre giorni di Test sul tracciato di Sepang le Rosse hanno messo in mostra un passo invidiabile sia sul giro secco che sui long run, risolvendo in quest’ultimo caso le iniziali criticità sul consumo degli pneumatici, con poco grip in pista ed alte temperature. Il lavoro di affinamento ha dato i suoi frutti e Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, ...

MotoGP - analisi Test Sepang 2019 : la Ducati fa paura - Yamaha e Suzuki crescono bene - la Honda lavora di fino : Ducati, Ducati, fortissimamente Ducati. Si può riassumere in questo modo la tre-giorni di Test pre-stagionali, riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). L’ultima giornata ha proposto un Danilo Petrucci capace di andare a battere il record della pista (in maniera non ufficiale dato che non ci troviamo nel corso del weekend di gara) ma quello che impressiona sono le prestazioni, anche, dei suoi colleghi. Se, ci si poteva aspettare buone ...