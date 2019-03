Vela – Melges 32 World League | a distanza di 10 anni torna Calvi Network

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019)32pronto al rientro nella classe32 Adi diecidalla vittoriosa partecipazione alle allora Audi32 Sailing Series, Carlo Alberini e il suo storico partnersono pronti a rientrare nell’agone della classe32 nell’ambito di una stagione che, alla frazione inaugurale di Villasimius, in programma da domani a domenica qui in Sardegna, farà seguire gli appuntamenti di Puntaldia, Riva del Garda, Barcellona e Valencia. Evento, quello in programma a ottobre nel capoluogo della Generalitat Valenciana, valido anche come Campionato del Mondo di classe.Mauro Melandri/ZerogradinordAlberini, che nel 2009 fece suo il circuito centrando sette primi di giornata su ventitré regate complessive, non nega la soddisfazione di essereto a navigare su quello che ritiene essere uno dei one design ...

