Vampire | The Masquerade Bloodlines 2 e altri titoli Paradox Interactive avranno una

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 esclusiva Epic Games Store? La risposta è un secco no : Quando pochi giorni fa venne annunciato l'arrivo di Detroit: Become Human, Heavy Rain e Beyond: Two Souls su PC in molti gioirono nonostante l'esclusività per l'Epic Games Store. Poi ci furono molti altri annunci che invece non vennero accolti altrettanto positivamente perché non portavano su PC giochi che in precedenza erano ad appannaggio solo di un'altra piattaforma ma perché limitavano versioni già annunciate su PC a un solo store (anche se ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 presenterà elementi politici - niente open world : Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato un annuncio importante per tutti gli appassionati alla serie, il cui ultimo episodio risale ormai al lontano 2004.Ebbene, come riporta Kotaku, in occasione di un'intervista, i ragazzi di Harduit Labas, i quali si stanno occupando della realizzazione di questo nuovo capitolo, ci hanno fornito maggiori informazioni sul gioco.Innanzitutto sappiamo che l'obbiettivo dello studio è quello di creare ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 è realtà! Trailer - dettagli e finestra di lancio : I rumor degli scorsi giorni sono incredibilmente diventati realtà! Durante la Game Developers Conference di San Francisco, Paradox Interactive ha svelato Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, un gioco di ruolo (RPG) ambientato in una Seattle fedelmente ricostruita nel World of Darkness.Ecco il comunicato ufficiale: Il gioco è attualmente in sviluppo e sarà disponibile su PC e console nel 2020. Sviluppato da Hardsuit Labs, Bloodlines 2 è il ...

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 annunciato con un Trailer : Durante la Game Developers Conference di San Francisco, Paradox Interactive ha svelato Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, un gioco di ruolo (RPG) ambientato in una Seattle fedelmente ricostruita nel World of Darkness. Il gioco è attualmente in sviluppo e sarà disponibile su PC e console nel 2020. Sviluppato da Hardsuit Labs, Bloodlines 2 è il seguito dell’iconico RPG Vampire: The Masquerade – ...

Il presunto ritorno di Vampire : The Masquerade si mostra nelle prime immagini? : Più di un mese fa vi parlammo per la prima volta di una Paradox Interactive alle prese con il curioso lancio di un sito, Tender, che sembrava una sorta di copia molto particolare di Tinder. Questo curioso portale ha assunto la forma di una sorta di ARG che potrebbe puntare verso il lancio di un nuovo gioco legato a Vampire: The Masquerade.Oggi non abbiamo tra le mani un annuncio ufficiale purtroppo ma quella che sembra un ulteriore conferma del ...

Legacies 1×14 sconvolge i fan di The Vampire Diaries e The Originals tra i Klaroline e i Delena : Legacies 1x14 è la ciliegina su una torta perfetta fatta di novità importanti e di ricordi che spezzano il cuore dei fan e del pubblico che è rimasto ancora ad Hope e Alaric come ancora di salvezza dopo la fine di The Vampire Diaries prima e The Originals poi. Lo spin off è sicuramente figlio delle due serie cult degli ultimi anni e un'ulteriore dimostrazione è arrivata ieri sera se ce ne fosse ancora bisogno con il ritorno all'amato concorso di ...

Al via le riprese di The Vampire Chronicles ad un anno dall’annuncio dell’arrivo della serie tv : I fan avevano ormai perso le speranze di assistere alla trasposizione dei propri personaggi preferiti sul piccolo schermo ma alla fine l'annuncio è arrivato: presto prenderanno il via le riprese di The Vampire Chronicles. È passato quasi un anno da quando la serie televisiva basata sull'amata serie di Anne Rice ha trovato una casa con Hulu ma finalmente sembra che qualcosa si stia muovendo e che da questo momento in poi sentiremo più spesso ...

Vampire : The Masquerade sarà davvero annunciato durante la GDC 2019? : Recentemente vi abbiamo parlato di Tender, un'app per incontri (creata da Paradox Interactive) che calcola l'affinità dei suoi iscritti tenendo conto del gruppo sanguigno. I più attenti hanno subito pensato ad un collegamento con un possibile nuovo capitolo della storica saga di Vampire: The Masquerade. Sembra però che su questo fronte ci siano novità.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, alcuni leaker hanno trafugato delle note del CEO ...

Su The CW arrivano Tyler Posey e The Lost Boys : addio ai Salvatore e The Vampire Diaries : Dopo quasi tre anni di pre produzione, alla fine The CW ha annunciato l'ok per l'adattamento di The Lost Boys per la prossima stagione televisiva. La notizia non è nuova visto che la rete lo ha rivelato già il mese scorso insieme a rinnovi e cancellazione ma adesso il cast prende forma e sembra proprio che il suo pubblico dovrà dimenticare i Salvatore e The Vampire Diaries a favore di Tyler Posey e i suoi "fratelli". Ebbene sì, il volto noto ...

Paradox Interactive potrebbe annunciare a breve un nuovo capitolo di Vampire : The Masquerade : Vampire: The Masquerade è una serie di RPG dalle tinte Vampiresche, oltre che la trasposizione videoludica dell'omonimo gioco di ruolo cartaceo. La saga non ha mai raggiunto grande popolarità, tuttavia si è ritagliata la sua fetta di appassionati.Come riporta Bloody Disgusting, Paradox Interactive (che detiene i diritti della saga) ha mandato online Tender, ovvero un'app per incontri fittizia molto simile a Tinder, per accedere dovrete ...

Paul Wesley di The Vampire Diaries si è sposato in segreto : Con Ines de Ramon The post Paul Wesley di The Vampire Diaries si è sposato in segreto appeared first on News Mtv Italia.