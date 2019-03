Tho mas on the Moon

Il Calabrone di Gabry Ponte feat. Edoardo Bennato e Thomas - una fiaba moderna su un volo bello e impossibile : Il Calabrone di Gabry Ponte feat. Edoardo Bennato e Thomas è disponibile da oggi. Il nuovo singolo, in radio e in digitale da venerdì 29 marzo, è stato scritto e prodotto da Gabry Ponte insieme a Jacopo Ettore e vede alle voci quella di Edoardo Bennato e quella di Thomas Bocchimpani. Il brano anticipa il nuovo disco di Gabry Ponte ed unisce il celebre cantastorie della musica italiana, Edoardo Bennato, al giovanissimo Thomas che a soli 18 ...

Gabry Ponte torna sulle scene con un nuovo singolo “Il Calabrone feat. Edoardo Bennato e Thomas” : Gabry Ponte torna sulle scene con un nuovo singolo “Il Calabrone feat. Edoardo Bennato e Thomas”, in uscita venerdì 29 marzo per Warner Music e disponibile in digitale. Il brano è un’irresistibile canzone pop che sorprende fin dal primo ascolto, un’intensa fiaba moderna dove il sound elettronico si intreccia con una romantica storia d’amore raccontata dal più celebre cantastorie della tradizione musicale italiana, Edoardo Bennato, e dalla ...

Bayern Monaco - Thomas Müller ha chiamato Manuel il suo puledro in “onore” di Neuer : Thomas Müller ha deciso di chiamare il suo puledro come il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer Il calciatore tedesco Thomas Müller è apparso sui social media con un puledro appena nato che ha chiamato Manuel. “Un puledro è nato nella casa dei Muller“, ha scritto il giocatore del Bayern, aggiungendo: “nel giorno del compleanno del nostro portiere“. Per questo motivo, l’animale ha ricevuto il nome di Manuel. ...

Giro di Catalogna 2019 : a Vallter 2000 si impone Adam Yates - Thomas De Gendt difende la maglia : La terza tappa del Giro di Catalogna 2019 non ha deluso le aspettative e c’è stato grande spettacolo sulla salita finale di Vallter 2000. Negli ultimi metri riesce a fare la differenza Adam Yates, che con uno scatto perfetto batte allo sprint Egan Bernal e Dan Martin. In classifica generale resta però leader Thomas De Gendt, che ha saputo gestirsi alla perfezione, riuscendo così a limitare il distacco e difendere la maglia. Andatura elevata con ...

La lotta di Marie per il suo bimbo autistico : Quando mi sono accorta di Thomas - mi credevano pazza : Si chiama Marie Helene Benedetti ed ogni giorno lotta e combatte per suo figlio Thomas che ha scoperto essere autistico da qualche tempo. La sua è una battaglia affinché non le vengano negati i propri diritti. Le sue difficoltà sono tante: economiche per i continui viaggi per le terapie, ma anche logistiche ed organizzative. Questo il suo racconto."L'autismo è una condizione molto difficile da accettare per un genitore e vi racconterò la nostra ...

Imbarazzo a Corte - Thomas Markle Jr non paga l'affitto e rischia lo sfratto : Thomas Markle Jr torna a far parlare di sé, mettendo nuovamente in Imbarazzo la casa reale e la sorella Meghan Markle . Dopo il recente ricovero in ospedale per abuso di alcool, il fratello della ...

Caterina Vertova a Vieni da me/ 'Mio marito Thomas è un uomo integro - gli italiani..' : Caterina Vertova a Vieni da me parla del rapporto con il marito Thomas: 'è tedesco ed è un uomo integro, mentre gli uomini italiani...'.

Beautiful anticipazioni americane : Hope e Thomas vicini grazie a Douglas : anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope e Thomas si mettono insieme? Riavvicinamento a Beautiful tra Hope Logan e Thomas Forrester. Nelle ultime puntate americane il figlio di Ridge è tornato a Los Angeles con un nuovo volto, quello dell’attore Matthew Atkinson. Thomas è riapparso con Douglas, il figlio che ha avuto qualche anno fa da Caroline […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Hope e Thomas vicini grazie a ...

Beautiful Anticipazioni 26 marzo 2019 : Thomas lascia Sally : Sally e Thomas non stanno più insieme e la notizia arriva alla Forrester Creations. Il ragazzo è tornato con Caroline mentre la Spectra sta tornando a Los Angeles.

Mercato Roma - su Thomas anche l’Arsenal e altri due club : Il centrocampista ghanese, Thomas Partey, nel mirino della Roma per la prossima estate, è seguito anche dall’Arsenal. Il giocatore ghanese ha una clausola rescissoria di 50 milioni e, come riporta il quotidiano spagnolo As, difficilmente cambiera’ maglia. Diego Simeone, infatti, punta molto su di lui per il rilancio della prossima stagione, a meno che qualche club non offra una cifra addirittura superiore alla stessa clausola. ...

Giro di Catalogna 2019 : show di Thomas De Gendt - vittoria in solitaria per il belga : Una delle sue giornate al top, quelle nelle quali riesce a fare la differenza e a staccare tutti. Thomas De Gendt torna a trionfare in una delle sue gare preferite: il Giro di Catalogna. Nella tappa di apertura della corsa iberica, con partenza ed arrivo a Calella dopo 163,7 chilometri, il belga giunge a braccia alzate con il suo stile: andando via in solitaria dopo una fuga da lontano. Il corridore della Lotto-Soudal centra il primo successo in ...

