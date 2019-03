Rendimento del Bund a -0 | 06% | ancora incertezze sull' economia UE

I bambini con disturbi dell'appRendimento non sono obbligati a scegliere scuole "più facili" : Possono sbagliare a leggere, a scrivere e a fare i calcoli. E, così, finire tra 'quelli che non studiano, sono distratti, non socializzano'. sono 350mila, in Italia, i bambini con un disturbo ...

Salute : in Italia 350 mila studenti con disturbi dell’appRendimento : Sbagliano a leggere, a scrivere, a fare i calcoli ma spesso sono anche distratti, non ascoltano, non parlano, non socializzano. “È l’esercito dei quasi 350 mila studenti, oltre il 3% circa della popolazione scolastica, che hanno un disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa)”. E’ la fotografia scattata dagli esperti riuniti a milano per il convegno ‘Strategie educative per i Diversi Stili di Apprendimento’, ...

"Settimana della scienza" a Saluzzo - quando l'appRendimento sostiene una causa benefica : Il Parco del Monviso organizza ancora due appuntamenti legati alla Settimana della scienza, che si svolgeranno però in date successive. Martedì 26 marzo il prof. Stefano Fenoglio, docente presso l'...

Nel movimento degli occhi la spia dell'appRendimento : In un piccolo, involontario, movimento degli occhi c' la chiave per decodificare se una persona abbia appreso, senza bisogno che lo esprima. Lo indica lo studio del Cimec di Rovereto, Centro mente ...

Disturbi dell'appRendimento - a Città di Castello si potenzia la rete dei servizi in sinergia tra Usl1 e Comune : Il progetto va, infatti a potenziare la rete degli interventi che vedono direttamente coinvolto anche il Comune, attraverso il Laboratorio "Mappa … Mondo" , che l'ente ha avviato nel 2015 in ...