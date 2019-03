MotoGP oggi in tv | GP Argentina 2019 | programma e orari delle prove libere

MotoGP - GP Argentina 2019 : le previsioni meteo. Rischio pioggia per la gara - attenzione al vento in qualifica : Secondo appuntamento stagionale alle porte per il Motomondiale che si trasferisce in Argentina dal 29 al 31 marzo per un weekend molto importante in chiave iridata. Il Gran Premio d’Argentina si disputa per il sesto anno consecutivo sulla pista di Termas de Rio Hondo, localizzata nella parte settentrionale del Paese in provincia di Santiago del Estero. Nelle ultime tre edizioni il weekend di gara è stato sempre condizionato dalla pioggia, ...

MotoGP - oggi la sentenza sul ricorso contro la Ducati : E' il giorno del giudizio per la Ducati . Da Ginevra arriverà la sentenza della Corte di Appello della Federmoto internazionale in merito all'appedice usata dai piloti ufficiali Dovizioso e Petrucci ...

Caos MotoGP : bufera sullo spoiler della Ducati - pioggia di ricorsi e appelli contro la vittoria di Dovizioso. Ma il problema andava affrontato prima : Ducati vs tutti, un Caos inutile ed evitabile: i piani alti della MotoGp impreparati, ma il regolamento non dovrebbe parlar chiaro? La prima gara della stagione 2019 di MotoGp ha rispettato le aspettative: una sfida mozzafiato, con un finale al cardiopalma grazie all’ennesimo duello tra Marquez e Dovizioso, vinto da quest’ultimo. Una grandissima festa a Losail, al termine del Gp del Qatar, per un primo weekend di gara che non ...

MotoGP – Iannone enigmatico sui social - il messaggio sibillino dopo il Qatar : “mi interessa solo ciò che ho oggi” : Iannone ed il suo messaggio sibillino nel cuore della notte, il pilota palesa i suoi pensieri più profondi: c’entra Belen o la MotoGp? dopo il primo Gran Premio di stagione in Qatar, è già tempo per Andrea Iannone di tirare le somme. La gara sul circuito di Losail non ha regalato al pilota un posto in classifica tra i più ambiti, eppure il messaggio lasciato dal motociclista di Vasto nella notte sui social non ha un ‘sapore ...

Maverick Vinales MotoGP GP Qatar 2019 : “Oggi è stata durissima - dobbiamo crescere tanto a livello di grip” : Se dovessimo cercare il pilota con il morale più sotto i tacchi di tutto il gruppo della MotoGP, non dovremmo sforzarci nella ricerca e puntare la nostra attenzione immediatamente su Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha esce veramente con le ossa rotte (fortunatamente non nel vero senso della parola) dal fine settimana di Losail. Il Gran Premio del Qatar 2019 (clicca qui per la cronaca) era partito nel migliore dei modi per il catalano ma, ...

MotoGP – Vinales deludente in Qatar - la spiegazione di Maverick : “ecco perchè oggi è stato difficile” : Le parole di Vinales al termine del Gp del Qatar: il commento dello spagnolo dopo il deludente risultato di Losail Dovizioso è il vincitore del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Il Gp del Qatar ha regalato uno spettacolo mozzafiato con la solita bagarre al cardiopalma negli ultimissimi giri della gara, tra il forlivese della Ducati ed il campione del mondo Marc Marquez. Domenica non troppo soddisfacente per la Yamaha, che ha visto ...

Marc Marquez MotoGP - GP Qatar 2019 : “20 punti importanti per il campionato. Oggi Dovizioso era più forte” : E’ arrivato un secondo posto in questo primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP per lo spagnolo Marc Marquez. Il campione del mondo della Honda è stato costretto ad arrendersi sul circuito di Losail (Qatar) nel duello corpo a corpo, come l’anno scorso, alla Ducati di Andrea Dovizioso. Un riscontro, comunque, positivo per l’iberico, spesso in difficoltà su questa pista. Come sottolineato, infatti, da lui stesso ai microfoni di Sky ...

Diretta MotoGP Qatar - gara oggi 10 marzo in tv e streaming su Sky e in differita su Tv8 : Da oggi, domenica 10 marzo, riparte uno degli appuntamenti sportivi più attesi della stagione. Parliamo del Motomondiale 2019 che rivedrà protagonista Valentino Rossi. La prima gara di MotoGp di questa nuova attesissima stagione è in programma alle ore 18,00: trattasi della corsa del Qatar. Il palinsesto completo della gara di oggi prevede che la Diretta sarà assicurata sui canali a pagamento di Sky e si potrà vedere in differita anche su Tv8. ...

MotoGP oggi in tv (10 marzo) - GP Qatar 2019 : orari e streaming. Diretta e differite su Sky e TV8 : Il Motomondiale 2019 è pronto per emettere i primi verdetti. oggi, domenica 10 marzo, saranno in scena i tre Gran Premi del Qatar sul tracciato di Losail che ci faranno capire quale pilota avrà approcciato nel migliore dei modi alla nuova stagione. Dopo i consueti 20 minuti di warm-up del primo pomeriggio italiano, Moto3, Moto2 e MotoGP saranno impegnate nella prima prova stagionale, con la luci della sera che saranno sempre più protagoniste. Si ...

MotoGP oggi Qatar : diretta tv e orari (Sky e Tv8) : Parte il Motomondiale: oggi domenica 10 marzo 2019 la prima gara. Vinales in pole, seguito da Dovizioso e Marquez. Valentino...

MotoGP – Marquez risponde a tono a Petrucci : “benvenuto fra i grandi! La strategia serve - ma ammetto che oggi…” : Marc Marquez risponde a tono alle dichiarazioni di Petrucci dopo le qualifiche: lo spagnolo sostiene di aver usato solo una strategia, niente di scorretto, ma ammette di non aver girato al meglio Terzo posto e la sensazione di avere molte difficoltà in pista. Marc Marquez limita i danni in qualifica sfruttando la scia di Petrucci, apparso furioso al termine della sessione. Lo spagnolo risponde a tono alle dichiarazioni del pilota Ducati, ...

Marc Marquez MotoGP GP Qatar 2019 : “Essere in prima fila è fondamentale. Con Petrucci? Oggi la strategia l’ho usata io…” : Marc Marquez partirà terzo domani nel Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP al termine di una qualifica (clicca qui per la cronaca) nella quale, come spesso accade, ha fatto parlare di sé. Il portacolori della Honda, infatti, ha seguito come un’ombra Danilo Petrucci lungo tutto il Q2, facendo innervosire palesemente il pilota umbro e, contemporaneamente, sfruttandone la scia, fino a raggiungere la prima fila, ad un solo millesimo dalla ...

MotoGP - GP Qatar 2019 oggi : a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv e streaming. Programma - dirette e differite : oggi andranno in scena le qualifiche del primo round del Motomondiale 2019 a Losail (Qatar) e ci si divertirà. Le tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati di motori. Nel corso dei test invernali si è avuto un assaggio di quel che sarà. La Yamaha di Valentino Rossi e di Maverick Vinales è apparsa in ripresa dopo i problemi delle ultime due stagioni nella massima cilindrata. I tecnici giapponesi ...

MotoGP oggi (9 marzo) - GP Qatar 2019 : orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv : oggi sabato 9 marzo si disputano le qualifiche del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. A Losail andrà in scena la lotta per la pole position e si definirà la griglia di partenza in vista della gara di domani, si girerà sotto i riflettori artificiali e in notturna si preannuncia grande spettacolo: la caccia al tempo per partire davanti a tutti dovrebbe essere molto equilibrata e sicuramente ne vedremo davvero delle belle. Marc ...