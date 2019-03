Il governo esclude i candidati ladri ma non i razzisti e i fascisti

Conte esclude il bis : "Non ho la prospettiva di lavorare a un altro governo diverso da questo" : Il premier interviene anche su Tap, xylella ed ex Ilva. "Quello chedobbiamo fare sino all'ultimo giorno in cui avremo questaresponsabilità, è lavorare incessantemente, senza sosta, con lamassima concentrazione per individuare e selezionare gliinteressi degli italiani"

Conte esclude il bis : "La mia esperienza terminerà con questo governo" : "Io personalmente l'ho detto, non ho la prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo. La mia esperienza di governo termina con questa. Quello che dobbiamo fare sino all'ultimo giorno in cui avremo questa responsabilità, è lavorare incessantemente, senza sosta, con la massima concentrazione per individuare e selezionare gli interessi degli italiani e perseguirli". Così il premier Giuseppe Conte ha risposto a ...

Davide Casaleggio esclude una crisi di governo sulla Tav : Milano, 9 mar., askanews, - 'Non penso che ci sia una crisi di governo'. Così Davide Casaleggio, commentando le tensioni tra M5s e Lega sulla Tav, a margine del Villaggio Rousseau che si apre oggi a ...

Tav - Conte : “L’opera non mi convince. Nel governo fase di stallo - anche sui bandi”. Ma esclude il rischio crisi : esclude il rischio crisi di governo, ma ammette la fase di stallo tra Lega e M5s sul Tav Torino-Lione.anche sulla decisione da prendere sui bandi, nonostante la scadenza di lunedì ormai imminente. Il presidente Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha spiegato come la situazione non si sia ancora sbloccata: ““Io stesso ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza del Tav e lo ribadisco. Non sono affatto ...

Conte fiducioso esclude manovra-bis e patrimoniale. 'governo stabile' : Per il premier il suo esecutivo terrà anche dopo le elezioni europee, smentendo le prospettive negative di Fitch legate all'instabilità politica. Sulla stessa linea Di Maio che. Attesa domani per la reazione dei mercati

governo esclude una manovra correttiva. Ue in pressing e oggi la pagella di Fitch : La tenuta dei conti pubblici italiani preoccupa l'europa, ma il premier conte continua a usare toni rassicuranti il verdetto dell' agenzia di rating dovrà aggiornare le sue stime sull'Italia

Rete 5G - il pressing degli Usa sul governo per escludere Huawei. Che in Italia è protagonista della sperimentazione : In attesa domani del piano industriale di Tim, il governo gialloverde tenta di mettere una pezza a colori al caso Huawei. E di evitare così che, dopo la crisi con la Francia, si apra un fronte anche con gli Stati Uniti, particolarmente sensibili al tema dello spionaggio attraverso le infrastrutture di telecomunicazioni. “Gli Usa non devono preoccuparsi della nostra lealtà. Non è mai stata una questione. Se c’è un problema possiamo essere aiutati ...

Manovra correttiva : il governo non la esclude più : In Aula alla Camera, il ministro aveva detto che, anche in caso di rallentamento dell'economia, "non si manifesterebbe comunque la necessità di una Manovra" correttiva, perché "un eventuale ...