Google Foto suggerisce come ritagliare i documenti con un solo tocco

Photo Map for Google Photos carica le immagini di Google Foto sulla mappa tramite Google Drive : Photo Map for Google Photos è un'applicazione che carica le immagini di Google Foto tramite Google Drive su una mappa per tenere traccia dei luoghi dove avete scattato le Foto. L'app consente di creare una galleria Fotografica dei viaggi che offre la possibilità di navigare da un luogo all'altro in ordine cronologico, con l'opzione per condividere le Foto e i collage. L'articolo Photo Map for Google Photos carica le immagini di Google Foto ...

Google potrebbe spingersi oltre con una nuova tecnologia 4D di stabilizzazione della fotocamera : Google potrebbe essere al lavoro su una nuova tecnologia "4D" che ha a che vedere con la stabilizzazione della fotocamera: si tratta di una novità per i Google Pixel 4? L'articolo Google potrebbe spingersi oltre con una nuova tecnologia 4D di stabilizzazione della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera della MIUI ora ha una marcia in più : ecco Google Lens : Xiaomi ha aggiornato la propria MIUI Camera introducendo finalmente il supporto a Google Lens, anche se al momento non tutti i modelli sono supportati. L'articolo La fotocamera della MIUI ora ha una marcia in più: ecco Google Lens proviene da TuttoAndroid.

Google Foto - corretta una vulnerabilità che permetteva di tracciare la posizione degli utenti : Una vulnerabilità di Google Foto, ora corretta, permetteva a un eventuale malintenzionato di ottenere lo storico della posizione degli utenti. L'articolo Google Foto, corretta una vulnerabilità che permetteva di tracciare la posizione degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Google introduce i backup Express in Google Foto - la pagina Priorità in Google Drive e corregge la modalità scura in Android Q : Google introduce i backup Express in Google Foto e corregge alcuni bug nella visualizzazione in modalità scura universale su Android Q, inoltre prepara la pagina Priorità in Google Drive per ottimizzare i flussi di lavoro sfruttando l'apprendimento automatico. L'articolo Google introduce i backup Express in Google Foto, la pagina Priorità in Google Drive e corregge la modalità scura in Android Q proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 potrebbe avere un generoso foro nel display e quattro fotocamere : I Google Pixel 4 potrebbero avere un foro nel display per contenere la doppia fotocamera anteriore: ecco che aspetto potrebbero avere gli smartphone. L'articolo Google Pixel 4 potrebbe avere un generoso foro nel display e quattro fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Bozza di smartphone pieghevole Google in un brevetto (foto) - tanti scenari aperti : Ci sarà anche uno smartphone pieghevole Google? Sembrerebbe proprio di si. Un nuovo brevetto è stato registrato dal colosso di Mountain View e sebbene non possiamo sapere se e quando il progetto sarà attuato, sembra pure evidente che ci sia l'intenzione di studiare a fondo la tecnologia e dunque proporre un proprio esemplare. D'altronde i dispositivi con display flessibile dovrebbero essere il futuro e la loro prima generazione caratterizzata ...

Google Foto arricchisce il tab “Condivisi”. Così Google continua a razionalizzare le proprie app : L'hub multimediale di Google ha subito una piccola modifica che punta a razionalizzarne l'esperienza d'uso L'articolo Google Foto arricchisce il tab “Condivisi”. Così Google continua a razionalizzare le proprie app proviene da TuttoAndroid.

Come installare Google Fotocamera su Xiaomi Mi 9 - così da avere foto super : Scopriamo Come fare a installare Google fotocamera su Xiaomi Mi 9, anche se per il momento non è presente il supporto per il sensore grandangolare. L'articolo Come installare Google fotocamera su Xiaomi Mi 9, così da avere foto super proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 - come fare foto da urlo (anche di notte) : Abbiamo già raccontato del nostro viaggio a Maiorca armati del nostro Pixel 3. Un'occasione perfetta per provarne tutte le funzioni. E in particolare la qualità e la versatilità della sua fotocamera, che consente di scattare e girare video davvero formidabili. L'alba su Maiorca scattata a bordo di una MongolfieraL'alba su Maiorca scattata dalla mongolfieraIntelligenza artificiale La fotocamera di Pixel 3, ...

Un bug di Android TV mostra le foto private degli account Google Foto di altre persone : Un bug di Android TV e forse dell'applicazione Google Home permette di visualizzare le Foto degli account Google Foto precedentemente connessi al televisore: l'applicazione inoltre mostra una lista di account sconosciuti mai connessi. L'articolo Un bug di Android TV mostra le Foto private degli account Google Foto di altre persone proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera funziona già su Samsung Galaxy S10+ - vedere per credere : Samsung Galaxy S10+ supporta Google Fotocamera, parola di un utente che ha provato con ottimi risultati il porting per i Galaxy S9 e Note. funziona persino Night Sight, ma per il momento nulla da fare per la grandangolare, come è normale che sia. L'articolo Google Fotocamera funziona già su Samsung Galaxy S10+, vedere per credere proviene da TuttoAndroid.

Ecco le cinque migliori app per il fotoritocco secondo Google : Google ha scelto 5 applicazioni per il fotoritocco che dovrebbero essere capaci di soddisfare le esigenze di ogni utente Android. Ecco quali sono L'articolo Ecco le cinque migliori app per il fotoritocco secondo Google proviene da TuttoAndroid.

Se cerchi "grandi scrittori" su Google può apparirti la foto di Matteo Salvini : Cercare "grandi scrittori" su Google e trovarsi davanti il volto di Matteo Salvini. Può capitare anche questa follia nel mondo degli algoritmi e forse Google Italia potrebbe dare qualche spiegazione di come sia possibile tutto questo.A far notare per primo sui social network il divertente bug è stato l'account ufficiale dell'associazione culturale Tlon. La ricerca dà ogni volta dei risultati diversi con dei volti diversi di ...