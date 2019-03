Dissesto idrogeologico | la Puglia corre ai ripari

Sardegna : rischio di Dissesto idrogeologico per 2mila chilometri quadrati di territorio : Sono ben 2.343 chilometri quadrati di territorio sardo quelli che devono fare i conti con frane e alluvioni: il 9,7% dell’intera superficie della Sardegna, risulta ad elevato rischio frane e/o media pericolosità idraulica. La stima ci dice che sono 338 i comuni dell’Isola, l’89,7% dei 377 totali che possiedono aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità da frana o da una media pericolosità idraulica. ...

Decreto Dissesto idrogeologico : Conte ha firmato - i dettagli : Decreto dissesto idrogeologico: Conte ha firmato, i dettagli Il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato la predisposizione di un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico. L’allarme è rosso per le frane e le alluvioni nel paese: più del 90% dei comuni italiani è a rischio, con 3 milioni di famiglie che risiedono in aree ad alta vulnerabilità. Lo dicono i dati dell‘ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e ...

Sicilia : Dissesto idrogeologico - incontro in Prefettura Caltanissetta con Musumeci : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - Una riunione per "mettere a punto un Piano di intervento in grado di arrestare i gravi fenomeni di dissesto idrogeologico nel Vallone delle Grazie, nel Nisseno". A sollecitarla il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. L’incontro si terrà oggi nella prefettu

Dissesto idrogeologico in Calabria : “Necessità di un programma di sistemazione” : “Ho letto con interesse ed attenzione l’intervento del presidente Oliverio nell’incontro con il presidente del Consiglio Conte e con i presidenti delle altre Regioni tenutosi a Roma per esaminare il Piano stralcio di riparto per la sistemazione idrogeologica nelle zone colpite da eventi calamitosi verificatesi negli ultimi mesi” esordisce così il presidente di Legambiente Calabria, Francesco Falcone, riguardo al problema dei territori con ...

Frane - terremoti - alluvioni : il governo lancia “ProteggItalia” per mettere l’Italia in sicurezza : un piano così non si era mai visto - ecco quanto percepirà ogni regione per il Dissesto idrogeologico : “Due giorni fa a Palazzo Chigi ho presentato il piano nazionale per la sicurezza del territorio, insieme ai ministri dell’Ambiente Costa, per il Sud Lezzi e dell’Agricoltura Centinaio. Si tratta del più grande piano di messa in sicurezza, lotta al dissesto idrogeologico e prevenzione del nostro Paese, che per la prima volta ‘mette a sistema’, riportando a unità, una miriade di norme, interventi e risorse che fino ad ...

