Cagliari | Cacciatore | ' Che emozione affrontare il Chievo'

Chievo-Cagliari : Pellissier in panchina - ballottaggio Cacciatore-Srna : CHIEVO CAGLIARI- Mancano circa due giorni al calcio d’inizio della sfida di campionato tra Chievo e Cagliari, match che darà il via alla 29^ giornata di Serie A. Padroni di casa ormai con un piede e mezzo in Serie B, ma pronti a vender cara la pelle e tentare di rianimare le sorti di questa […] L'articolo Chievo-Cagliari: Pellissier in panchina, ballottaggio Cacciatore-Srna proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Cagliari-Fiorentina 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : bene Joao Pedro e Cacciatore : 1/18 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Serie A Cagliari - Thereau e Cacciatore in gruppo : Cagliari - I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Sportivo di Asseminello in vista della sfida di domenica sul campo del Bologna . Può sorridere Maran dopo il rientro in ...

Serie A Cagliari - Cacciatore parzialmente in gruppo : Cagliari - Ripresa dei lavori in casa Cagliari , in vista della gara di domenica 24 febbraio, in trasferta contro la Sampdoria . Nel pomeriggio di oggi il gruppo ha iniziato con un lavoro di ...

Serie A Cagliari - differenziato per Cacciatore. Terapie per Thereau : Cagliari - Il Cagliari torna a lavorare: nella mattinata i rossoblù, rientrati dalla trasferta di Milano, hanno inaugurato la settimana in vista della gara di sabato prossimo contro il Parma . Al ...

Calciomercato - Sau alla Sampdoria. Il Cagliari acquista Cacciatore : Stasera alle 20 cala il sipario sul Calciomercato. Ultime ore, ultime trattative per chiudere gli affari in ballo e definire le rose. sau blucerchiato - La Sampdoria , dopo aver ceduto Kownacki al ...