Vettel | Qui saremo più forti

In Australia prestazione mediocre delle Ferrari : quarto Vettel - quinto Leclerc : A Melbourne per la Ferrari è una domenica da dimenticare. Inizia malissimo il campionato 2019 di Formula Uno per le

F1 - qualifiche del Gp d’Australia. Tutto come prima : Hamilton in pole - poi Bottas. Vettel terzo - Leclerc quinto : Mercedes avanti, Ferrari dietro: Tutto come prima. È iniziato così come era finito il mondiale di Formula 1, con le rosse di Maranello a inseguire le frecce d’argento dek campione del mondo Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha centrato la pole position del Gran Premio di Australia, primo appuntamento della stagione iridata. In prima fila anche il compagno di team Valtteri Bottas. terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla ...

Melbourne - Hamilton e Bottas dominano le seconde libere. Vettel quinto : La Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno dominato le seconde prove libere in vista del gp di Australia di F1 in programma domenica a Melbourne. Il campione del mondo ha fatto un gran tempo polverizzando quello della prima sessione di libere, cioè è passato dal 1:23.599 del mattino a 1:22.600 del pomeriggio, precedendo il compagno di squadra Bottas di 48 ...

F1 Australia - Vettel : "Giornata difficile - ma sono tranquillo" : Sebastian Vettel non nasconde le difficoltà del primo venerdì di libere dell'anno, ma ostenta tranquillità: "Per noi è stata una giornata dura - ha detto il tedesco della Ferrari - La macchina non era ...

Formula 1 Gp Australia 2019 - Hamilton primo nelle libere. Vettel quinto : Melbourne, Australia,, 15 marzo 2019 - Lewis Hamilton si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere. Il britannico campione del mondo con il tempo di 1.22.600 ha migliorato il ...

Australian GP - Vettel e Leclerc tranquilli : “non puntavamo al tempo - sappiamo le modifiche da apportare” : Gp d’Australia, le FP2 hanno sollevato dubbi sulla Ferrari, ma Vettel e Leclerc ci hanno tenuto a tranquillizzare l’ambiente ferrarista La Ferrari è stata un po’ sottotono nelle FP2 del Gp d’Australia. Vettel e Leclerc hanno chiuso rispettivamente al quinto e nono posto lasciando un po’ d’amaro in bocca tra i supporters della Ferrari. I due piloti però ai microfoni di Skysport hanno tranquillizzato ...

F1 - Risultati e classifica FP2 GP Australia 2019 : Lewis Hamilton in testa - Vettel quinto. La Ferrari si nasconde : Lewis Hamilton ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Australia 2019, tappa d’apertura del Mondiale F1. Il britannico è stato costante per tutto il turno, ha spiccato sia sul giro secco che sul passo gara e ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas per 48 millesimi. Le Ferrari si sono nascoste: Sebastian Vettel quinto a 0.873 dietro anche alle Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly mentre Charles ...

F1 - Leclerc senza paura : “Vettel primo pilota Ferrari - ma sono qui per cambiare l’ordine delle cose” : Il pilota monegasco ha parlato delle sue sensazioni in vista del week-end australiano, confidando il proprio ottimismo circa le prestazioni della macchina Il primo Gran Premio di Leclerc al volante della Ferrari si avvicina, il pilota monegasco è impaziente di scendere in pista a Melbourne, sede dell’appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula 1. photo4/Lapresse Il suo compito sarà subito quello di stazionare nelle zone alte ...

F1 - Mondiale 2019 : equilibri e giochi di squadra. Bottas al servizio di Hamilton. In Ferrari possibile grana Leclerc per Vettel : Nel proprio ufficio di Maranello, Mattia Binotto probabilmente ha da qualche parte un taccuino. Sul foglio di carta iniziale sono segnati tutti gli ingredienti, non per una torta, ma per mettere in evidenza i capisaldi di cosa si deve fare per vincere un Mondiale di Formula Uno. In successione si possono leggere: vettura, evoluzione, piloti, peso politico e strategie. Cinque passi fondamentali. Tutti importanti. Tutti necessari. Non sappiamo se ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull, ma per il momento il matrimonio ...

