Milan | multa salata per Kessie dopo i fatti del derby | Maldini e Leonardo più clementi

Milan - faccia a faccia Kessiè-Gattuso : multa e chiarimento - ma con la Sampdoria rischia la panchina : Frank Kessiè, tornato a Milano dopo gli impegni con la Costa d’Avorio, si incontrerà con Gattuso per chiarire la sua posizione in merito alla lite con Biglia durante il derby: accettata la multa, l’ivoriano potrebbe comunque fare panchina contro la Sampdoria Messi da parte gli impegni con le nazionali, i giocatori del Milan tornano a Milanello per affrontare il finale di stagione con l’obiettivo di puntare ad un piazzamento Champions. Fra ...

Milan - diffida e multa per Gattuso : al derby ci sarà : Se l' Inter può sorridere perché dall'infermeria arrivano buone notizie , in vista dell'attesissimo derby di domenica sera anche a casa Milan si tira un sospiro di sollievo: Gennaro Gattuso sarà ...

Squalificati Coppa Italia - Radu 4 turni multa per il Milan : Squalificati Coppa Italia – Quattro giornate di squalifica per il laziale Stefan Radu, due per il romanista Edin Dzeko. Questi i duri verdetti del giudice sportivo, Alessandro Zampone, dopo le partite dei quarti di Coppa Italia. Squalificati, in quanto diffidati, Djimsiti, Freuler e Gagliardini. Squalificati Coppa Italia, 4 turni a Radu Il giocatore della Lazio è […] L'articolo Squalificati Coppa Italia, Radu 4 turni multa per il ...

Cori razzisti - il Milan multato di altri 20 mila euro in Coppa Italia : Mano pensante da parte del giudice sportivo che ha comminato una multa al milan di 20mila euro , che si aggiungono ai 15mila in campionato, 'per aver intonato' prima della gara e al 9' e al 48' del ...

Milan - altri 20.000 euro di multa per cori di matrice territoriale : La società rossonera ha ricevuto un'altra sanzione a seguito dei cori dei propri tifosi durante la gara di Coppa Italia con il Napoli. L'articolo Milan, altri 20.000 euro di multa per cori di matrice territoriale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.